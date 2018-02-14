Yenigün: Sektörde KDV İndirimi Yeniden Hayata Geçirilsin!

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mithat Yenigün, sektörün hedefleri ve beklentileri doğrultusunda önemli açıklamalarda bulundu. Konut satışlarında yaşanan gerilemeye yönelik, düşüşlerin taleplerdeki azalma kaynaklı olduğunu söyleyen Yenigün, sektöre ilişkin balon iddialarının gerçekle bir ilişkisinin olmadığını savundu.

Geçtiğimiz sene içerisinde yapılan Katma Değer Vergisi indiriminin sektöre yarar sağladığına değinen Yenigün, bu indirimi tekrardan talep ettiklerini vurguladı. Ham madde ve akaryakıt fiyatlarının son zamanlarda önemli ölçüde artış yaşadığını ifade eden Yenigün, demir, ham madde ve akaryakıt fiyatlarında gözlemlenen artıştan dolayı müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi taleplerinin olduğunu aktardı.

Çalışma Başbakanlığa Sunuldu

Bahsi geçen doğrultuda bir çalışma gerçekleştirerek Başbakanlığa sunduklarının altını çizen Yenigün, idarelerle çalışıldığını ve sürecin biraz zaman alabileceğini söyledi. Konut satışlarında gözlemlenen azalmalara yönelik de açıklamalar gerçekleştiren Yenigün, sektördeki balon iddialarının gerçeği yansıtmadığını, geçtiğimiz sene içerisinde sektöre yönelik yapılan Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin ise oldukça fayda sağladığını belirtti.

Vergi İndirimi Gelirse Piyasa Canlanır

Büyük ölçüdeki konut stoğunun ihmal edilemeyeceğini ifade eden Yenigün, vergi indiriminin gelmesiyle birlikte piyasalarda canlılık oluşacağını belirterek, satış yapılmadığı durumlarda küçük firmaların ve taşeronların etkilendiğini işaret etti.

Öte yandan açıklaması sırasında Irak'ın tekrar imarı adına Türk müteahhitlik sektörü tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Yenigün, ülke genelinde gerçekleştirilecek seçim sürecinin sonlanmasını beklediklerini belirtti. Libya pazarında da hareketlilik olduğunu söyleyen Yenigün, söz konusu ülkenin hastane, okul gibi yarım kalan işleri tamamlamak istediğini ve bu doğrultuda çeşitli görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.