Bundesbank: Bitcoin İyi Bir Ödeme Seçeneği Değil
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Bundesbank: Bitcoin İyi Bir Ödeme Seçeneği Değil


Bundesbank: Bitcoin İyi Bir Ödeme Seçeneği Değil
Bundesbank: Bitcoin İyi Bir Ödeme Seçeneği Değil Tuğçe Gürel - Tarih: 14-02-2018 Saat: 15:36
Anasayfa Bankalar Bundesbank: Bitcoin İyi Bir Ödeme Seçeneği Değil

Almanya Merkez Bankası'nın Başkanı Jens Weidmann, nakit paraya yönelik düzenlenen konferansta konuştu. Weidmann, istikrarlı bir finansal sistem adına dijital paralara ihtiyaç olmadığını öne sürdü.

Almanya Merkez Bankası'nın Başkanı olarak görev yapan Jens Weidmann, kripto paralar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Weidmann, istikrarlı bir para ve finansal sistem adına sanal para birimlerine gereksinim olmadığını dile getirerek, bundan ziyade merkez bankalarının fiyat istikrarını ve etkili bankacılık düzenlemelerini gerçekleştirmekle yükümlü olduklarını söyledi. Weidmann ayrıca Euro Bölgesi'nde her iki konuya da hakim olunduğunu ifade etti. 

Sanal Paralar Yerine Nakit ve Diğer Ödeme Yöntemleri

ECB'nin Yönetim Konseyi Üyesi konumunda da bulunan Weidmann, Frankfurt'ta nakit paraya yönelik düzenlenen konferans kapsamında gerçekleştirdiği açıklamasında, sanal para birimleri yerine nakit ve ticari bankalardan geçen diğer ödeme yöntemlerini savundu. 

Fiyatlarında oldukça fazla dalgalanma gözlemlenen Bitcoin gibi sanal para birimlerinin iyi bir ödeme yöntemi olmadığının altını çizen Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, sanal para birimi Bitcoin'in fiyatınında görülen yüksek oynaklığın sebeplerinden biri olarak, kripto paraların kendi özlerinde değerli bir varlık olmamasını gösterdi. 

İtibarı Garanti Eden Kimse Yok

Müşteri talepleri doğrultusunda nakit biçimde ödenecek bir banka mevduatından sorumlu olan ya da paranın değerinin istikrarlı sürmesini sağlayan bütün itibari garanti eden herhangi bir ihraççısının da olmadığını vurgulayan Weidmann, Bitcoin gibi özellikle kripto para birimlerine olan iştahı ortadan kaldıracak daha hızlı olan ve daha verimli olan ödeme sistemlerinin kurulumunun merkez bankalarının işi olduğunu söyledi. 

Öte yandan geçtiğimiz ay içerisinde Bundesbank'In Yönetim Kurulu Üyesi olan Joachim Wuermeling'de açıklamalarda bulunmuş ve yaptığı açıklamasında dünya ülkelerinin küresel etkiye sahip bir düzenleyici çerçeve oluşturmak adına bir araya gelmedikçe kripto para birimlerinin düzgün bir biçimde düzenlenemeyeceğini dile getirmişti. 

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