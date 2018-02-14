Dünyanın En Büyük Halka Arzına Rusya'dan Atak!

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun CEO'su olarak görev yapan Kirill Dmitriev açıklamasında, Rusya bankalarıyla Rusya Çin Ortak Yatırım Fonu'nun, Aramco halka arzına yatırım gerçekleştirmek adına istekli olduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın, Saudi Aramco'nun yüzde 5'lik hissesini bu sene içerisinde halka arz etme planı bulunuyor. Halka arzın rekor seviyeyi bulması beklenirken, günlük bazda 10 milyon varil ham petrolün üstünde bir üretim gerçekleştiren Saudi Aramco, dünya genelinin tüm petrol üretiminin yüzde 12'sini tek başına karşılıyor.

Suudi Arabistan Gelirinin 3'te 2'sini Karşılıyor

Tüm bunların yanı sıra şirketin Suudi Arabistan'ın toplam gelirinin üçte ikisini de tek başına karşıladığı ifade edilirken, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gerçekleştirilen açıklama çerçevesinde Saudi Aramco'nun piyasa değerinin 2 trilyon dolar olduğu belirtildi.

Bahsi geçen tutarda büyüklüğe sahip olan bir şirketin yüzde 5'lik hissesinin özelleştirilmesinin ise 100 milyon dolar değerinde bir özelleştirme projesi manasına geldiği ifade edilirken, yine bu durumun dünya genelindeki en büyük halka arz olması anlamını taşıdığı dile getiriliyor.

2018'in İlk Günlerinde Kritik Hamle

Aramco'nun dünyanın en büyüğü olması beklenen halka arza uzanan yolda, yeni yılın ilk günlerinde kritik bir aşamayı geride bıraktığı biliniyor. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, söz konusu şirketin anonim şirket haline getirilmesi kararını almıştı ve bu karar, Suudi resmi gazetesinde yayımlanarak uygulamaya konulmuştu.

Bakanlar Kurulu'nun ise bu çerçevede direkt olarak veya dolaylı yolla tümüyle Aramco'ya bağlı olan firmalara şirket hükümleri ile uyumlu olacak biçimde durumlarını düzenlemeleri adına beş sene süre tanıdığı dile getirilmişti. Kurulun gerektiği takdirde söz konusu süreyi uzatma hakkının ise saklı tutulduğu bildirilmişti.