Türkiye'nin En Büyük Sigorta Şirketlerinden Acıbadem Sigorta Satılıyor

Malezya'nın varlık fonu olarak bilinen Khazanah Nasional Bhd, Türkiye'de bulunan sağlık sigortası birimini satmak için harekete geçti. Birimin satışının yapılması adına Barclays Plc'nin yetkilendirildiği belirtildi.

Konuya yakınlığıyla bilinen iki kaynaktan alınan bilgiler doğrultusunda, merkezi Kuala Lumpur olan stratejik varlık fonunun iştiraki konumunda bulunan Avicennia Capital Sdn Bhd'nin, Malezya'daki operasyonlara odaklanabilmek adına Acıbadem Sağlık ve Acıbadem Sigorta'yı satmak istediği ifade edildi.

300 Milyon Dolar Gelir Hedefi

Yine kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda, Avicennia'nın bu ay sonunda potansiyel yatırımcılara davet göndereceği ve söz konusu satıştan 300 milyon dolar civarında bir gelir elde etme hedefinin bulunduğu bildirildi.

Ülkedeki sigorta sektörünün son 10 sene içerisinde aralarında Aviva Plc, Allianz SE, Cigna Corp., Achmea BV ve Sompo Holdings Inc.'in de yer aldığı birçok yabancı yatırımcıyı çektiği bilinirken, Türkiye Sigorta Birliği'nden derlenen verilere göre Acıbadem Sigorta'nın 901 milyon TL ile geçtiğimiz sene içeriside Allianz'dan sonra ülkenin e büyük 2'nci sağlık sigortası primini üreten sigorta şirketi olduğu ifade ediliyor.

Şirketin pazar payında yüzde 18'lik dilime sahip olduğu dile getirilirken, ülke genelinde sağlık sigorta primlerinin geçtiğimiz sene içerisinde yüzde 19 seviyesinde bir büyüme yaşayarak 5 milyar TL seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Resmi Bir Açıklama Yapılmadı

Konu hakkında ise Khanazah'tan, Acıbadem'den ve Barclays'dan herhangi resmi bir açıklama yaplmadı.

Öte yandan Avicennia Capital'in Acıbadem Sigorta'nın yüzde 90'lık hissesini 252 milyon dolar bedelle 2013 senesinde Mehmet Ali Aydınlar ve Abraaj Capital Ltd'den, kalan hisselerini ise şirketin borsa kotundan çıkmasından sonra aldığı biliniyordu.