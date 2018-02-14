Dünyanın Dört Bir Yanından Türkiye'de Çalışmak İçin Başvuru Yaptılar!

Dünyanın dört bir köşesinden binlerce kişi, Türkiye'de çalışma izni elde edebilmek adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Gelen başvuruları özenle incelemeye alan bakanlık, incelemeler sonucunda geçtiğimiz sene 100 bin civarı başvuru içerisinden 87 bin 190 adet başvuruya onay verdi.

Yapılan başvuruların 3 bin 631 adetine red cevabı veren bakanlık, 13 bin civarında dosyayı ise çeşitli nedenlerden dolayı iade etti. İnceleme sürecinde bulunan bin 762 başvuru hakkında ise henüz karar verilmediği belirtildi.

20 Bini Aşkın Suriyeliye Çalışma İzni

Bakanlık tarafından verilen izin çerçevesinde geçtiğimiz sene içerisinde 20 bin 970 Suriyeli Türkiye'de çalışmaya başlarken, Suriyeliler, çalışma izni verilen bölümün yaklaşık olarak yüzde 24 seviyesine karşılık geldi.

Türkiye'de çalışma konusunda, Suriyeli vatandaşları Gürcistan vatandaşları 7 bin 317 kişiyle izlerken, Kırgızistan vatandaşları 6 bin 360 kişi ile, Ukrayna vatandaşları 5 bin 761 kişi ile, Çin vatandaşları 4 bin 288 kişi ile, Türkmenistan vatandaşları 3 bin 847 kişi ile, Hindistan vatandaşları 3 bin 55 kişi ile, Özbekistan vatandaşları 2 bin 465 kişi ile, Azerbaycan vatandaşları 2 bin 449 kişi ile, Rusya vatandaşları ise 2 bin 390 kişi ile takip etti.

Çalışma izinleri onaylanan kişiler arasında toplam olarak 960 Almanya vatandaşı, 983 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, 649 İtalyan vatandaşı ve 543 Fransa vatandaşı bulunduğu belirtildi.

Türkiye İş Kapısı Oldu

Türkiye'nin Meksika'dan Finlandiya'ya, Brezilya'dan Japonya'ya, Peru'dan Estonya'ya kadar çok sayıda kişi için iş kapısı haline gelirken, bakanlık tarafından 2011 senesinde 17 bin 467 kişiye, 2012 senesinde 32 bin 277 kişiye, 2013 senesinde 45 bin 834 kişiye, 2014 senesinde 52 bin 304 kişiye, 2015 senesinde 64 bin 833 kişiye, 2016 senesinde ise 73 bin 584 kişiye çalışma izni verildiği ifade edildi.