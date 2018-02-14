ABD TÜFE Verisinde Son 4 Ayın En Büyük Artışı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları ocak ayı içerisinde beklentilerin üstünde geldi. Çalışma Bakanlığı'nın verileri doğrultusunda TÜFE'nin yüzde 0.5 seviyesinde artış gösterdiği ifade edilirken, bu artışın son 5 ayın en büyük artışı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Veri Beklentilerin Üstünde Geldi

Senelik artışın yüzde 2.1 seviyesinde olduğu ifade edilirken, çekirdek TÜFE'nin ise aylık bazda yüzde 0.3 seviyesinde, senelik bazda ise yüzde 1.8 seviyesinde artış gösterdiği belirtildi. Kira, giyim, benzin ve sağlık hizmeti fiyatlarının yükseldiği ifade edilirken, beklentilerin TÜFE'de aylık bazda yüzde 0.3 seviyesinde, senelik bazda yüzde 1.9 seviyesinde, çekirdek TÜFE'de yüzde 0.2 seviyesinde, senelik bazda çekirdek TÜFE'de ise yüzde 1.7 seviyesinde olması yönünde olduğu biliniyordu.

Bahsi geçen rakamların, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) tahminlerinden daha hızı faiz artırımına gideceği beklentilerini güçlendirebileceği ifade edilirken, bu ay içerisinde güçlü seviyede gelen ücret artışı verilerinin tahmin edilenden daha hızlı faiz artışı olacağı yönündeki kaygıları artırdığı, bu durumun tahvil faizlerinde yükselme ve hisse senedi piyasalarında sert satış dalgasına sebep olduğu belirtilmişti.

Ekonomistler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın mart ayı içerisinde faiz artışına gitmesine neredeyse kesin bir gözle bakarken, enflasyon verisinin detaylarının 2018 senesinde faiz artışı zamanlaması ve miktarının belirlenmesi konusunda rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Wall Street Verinin Ardından Negatif Hareket Ediyor

Öte yandan beklenen verinin gelmesinin ardından Wall Street sert bir şekilde negatif yönlü hareket gösterirken, dolar/TL paritesi ise 3.82 TL seviyesini aştı.

Tüm bunlara ek olarak açıklanan perakende verisinin de ocak ayı içerisinde bir önceki aya kıyasla beklentilerin tersi yönünde yüzde 0.3 gerilediği bildirildi.