Güney Gaz Koridoru İçin Son Aşama!
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Güney Gaz Koridoru İçin Son Aşama!


Güney Gaz Koridoru İçin Son Aşama!
Güney Gaz Koridoru İçin Son Aşama! Tuğçe Gürel - Tarih: 14-02-2018 Saat: 17:42
Anasayfa Eko Gündem Güney Gaz Koridoru İçin Son Aşama!

Azerbaycan'dan başlayarak doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak olan Güney Gaz Koridoru projesinde son durumu katılımcı ülkelerin yetkilileri yarın Bakü'de yapılacak olan toplantıyla ele alacak.

Güney Gaz Koridoru projesinde katılımcı ülkelerin yetkilileri bir araya toplanarak yarın Bakü'de son durum değerlendirmesi yapacaklar. Azerbaycan'dan doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak olan Güney Gaz Koridoru projesinde artık tamamen sona yaklaşıldı.

Şahdeniz 2 yatağı ile birlikte Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattından (TAP) oluşmakta olan Güney Gaz Koridoru projesinde tüm çalışmalar büyük bir hızla devam ederken katılımcı ülkeler adına bakan ve üst düzey yetkililer yarın Bakü'de toplanıp, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4'üncü Bakanlar Toplantısı'nda bir araya gelerek son durum hakkında tüm bilgileri alacaklar.

Güney Gaz Koridoru'nda Sona Gelindi

Açılışta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de yer alması beklenirken Avrupa Birliği (AB), Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, ABD, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Türkmenistan ve Romanyalı yetkililer de toplantı da hazır bulunacaklar. 

Toplantı da ülkemizi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil ederken dünyanın önemli sektörlerinden British Petroleum, Snam, Enagas, Axpo ve Fluxys gibi enerji şirketleri ile Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası yetkilileri de toplantı da yer alacaklar.

Toplantının en önemli maddelerinden biri olan Güney Gaz Koridoru'nda şu ana kadar gelinmiş olan en son raporlar yetkililere sunularak, projenin finans durumu ve koridorun daha genişletilmesi konusunda fikir alışverişi yapılacak. 

Öte yandan açıklamalarda bulunan SOCAR Midstream Operations Direktörü Fuad Ahmedov, projenin finansmanı konusunda düzenleyici olduklarını belirterek Güney Gaz Koridoru'na ait olan Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı ve TANAP bölümlerine ait olan inşaat çalışmalarının bu sene içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Güney Gaz Koridoru Projesi TANAP SOCAR Şahdeniz 2 TAP Güney Kafkasya Boru Hattı
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