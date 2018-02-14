Kerkük'ten İran'a Tankerlerle Ham Petrol İhraç Edilecek!
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Kerkük'ten İran'a Tankerlerle Ham Petrol İhraç Edilecek!


Kerkük'ten İran'a Tankerlerle Ham Petrol İhraç Edilecek!
Kerkük'ten İran'a Tankerlerle Ham Petrol İhraç Edilecek! Tuğçe Gürel - Tarih: 14-02-2018 Saat: 18:10
Anasayfa İthalat&İhracat Kerkük'ten İran'a Tankerlerle Ham Petrol İhraç Edilecek!

Kerkük-Ceyhan boru hattının durdurulmasından yakınan Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Necat Hüseyin geçici olarak İran'a bu ay sonu itibarı ile ham petrol ihracının başlayacağını söyledi.

İran'da bulunan Kerkük petrol sahalarından İran tarafına Şubat ayı sonundan itibaren tankerlerle birlikte 30 ila 60 bin varil ham petrol ihraç edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan petrol sahalarından Şubat ayı sonu ile birlikte İran'a tankerlerle günlük 30 ila 60 bin varil ham petrol ihraç edileceği belirtildi. Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Necat Hüseyin tarafından yapılan açıklamada, Irak ile İran arasında anlaşma şartlarının kabul gördüğü ve buna göre Şubat ayı sonuyla birlikte Kerkük'ten İran'a tankerlerle ham petrol ihracatına başlanacağı bildirildi.

Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihracatı günü gelene kadar bunun sadece alternatif bir yol olacağının altını çizen Necat Hüseyin, İhraç edilecek miktarın ilk belirlenen şartlara göre günlük 20 bin varil ve daha sonrasında da 30 ila 60 bin varil arasında olmasının beklendiğini belirterek Kerkük-Ceyhan boru hattının açılış süresine kadar ihracatın geçici olarak bu şekilde yapılacağının altını çizdi.

Tankerlerle Petrol İhracatı Maliyetli

Necat Hüseyin, karayolu üzerinden tankerlerle yapılacak ihracatın hem maliyetli hem de güvensiz olduğunu söyleyerek, ham petrollerin tankerlerle taşınmaması için bir an önce başka alternatif yol bulunması gerektiğini ifade etti. Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Ahmed el-Askeri ise Kerkük-Ceyhan boru hattındaki petrol ihracatının durdurulmasının ülke ekonomisine ortalama 2 milyar dolar değerinde zarar verdiğini ve bu sorunun bir an önce aşılmasının gerekliliğinden bahsetti.

Ahmed el-Askeri, İran'a tankerlerle petrol taşınmasının maliyetinden yakınırken Kerkük-Ceyhan boru hattı yeniden aktif edilmesi gerektiğini dile 

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