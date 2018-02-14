FED’in Yeni Başkanından Faiz Açıklaması Geldi

Janet Yellen’den sonra ABD Merkez Bankası’nın başkanlığına oturan Jerome Powell, faiz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hisse senetlerinde son dönem içerisinde gerçekleşen güçlü satışların bir tehlike unsuru yarattığını söyleyen yeni FED Başkanı Powell, bu tehlikenin ortadan kaldırılması adına faiz artışlarının devam edeceğini dile getirdi.

Salı günü Washington’da gerçekleşen yemin töreni esnasında konuşma gerçekleştiren Jerome Powell, yapmış olduğu konuşmada hem hisse senetlerinden doğan tehlikeleri hem de faiz artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD ekonomisini kademeli olarak normal bir seviyeye getirmeye çalıştıklarını vurgulayan yeni FED Başkanı, risklere karşı hazır olmaları gerektiğini söyledi.

FED Kaç Kez Faiz Artışı Yapacak?

Jerome Powell’dan henüz net bir açıklama gelmemesine rağmen FED yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Merkez Bankası’nın bu yıl içerisinde 3 kez faiz artışı yapacağı söyleniyor. FED yetkilileri faiz artışı ile ilgili görüşlerini 30-31 Ocak 2017 tarihinde yapılan FED toplantısında dile getirmişti. Yetkililer federal fon faizlerinde (gösterge faizi) kademeli bir şekilde artış yaşanacağını söylemişti.

New York FED Başkanı William Dudley geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hisse senetlerinde gerçekleşen tehlikeleri “küçük patatesler” olarak yorumlamış fakat hisse senetlerindeki düşüşten bahsetmemişti. Piyasaları oldukça etkileyen hisse senetlerinin yarattığı bu tehlike hakkında Cleveland FED Başkanı Loretta Master, ekonomik alanda bir kargaşa yaşandığını ve bu kargaşaya hisse senetlerindeki sert düşüşün sebep olduğunu ve dolayısı ile hükümetin faiz artışı kararı vereceğine katıldığını dile getirmişti.

ABD Merkez Bankası’nın Mart ve Mayıs ayında yapacağı toplantılarda kademeli bir şekilde faiz artışı yapacağı bekleniyor.