Avrupa’nın Sanayi Üretimi Arttı

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıklamış olduğu verilere göre Avrupa’nın 2018 yılına girerken sanayi üretimi arttı. Avrupa Bölgesi’nde yer alan 19 üye ülkenin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi 2017 yılının Aralık ayına göre yüzde 0,4 yükselirken, 2016 yılına göre ise yüzde 5,2 artış gösterdi.

2017 ile 2016 yılları kıyaslandığında yüzde 5,2 artış gösteren sanayi üretimi için ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminde yüzde 4’lük bir artış yaşanmasıydı. Ekonomistlerin beklentilerini aşan sanayi üretimi, piyasalarda da yüzde 0,1’lik azalış yaşanmasına sebep oldu.

Avrupa Birliği içerisinde yer alan 28 ülkenin sanayi üretiminde ise geçen yıla oranla yüzde 4,8 artış yaşandığı görüldü.

2018 İçin Beklentiler Yükseldi

28 ülkenin üyeliği ile oluşan Avrupa Birliği’nin 2017 Aralık ayına göre sanayi üretiminde yüzde 0,3 ve 2016 yılına göre yüzde 4,8 artış yaşadığı görüldü. Genel olarak Avrupa Birliği’ne bakıldığında ise 2017 yılı içerisinde sanayi üretiminde yüzde 3 oranında bir artış olduğu ve ortalama olarak Avrupa Birliği’nin yüzde 3,3 seviyesinde artış yaşadığı görüldü.

Ekonomistler tarafından yorumlanan sanayi üretimi, beklentilerin üstünde gelince gelecek yıl için yapılan tahminler de değişti. 2018 yılında yüzde 4 seviyesinde bir sanayi üretimi artışı bekleyen ekonomistler bu oranın değişeceğini ve AB ülkelerinin büyüyen ekonomileri ile birlikte bu oranın yüzde 5 ile 6 arasında olabileceğini söyledi.

AB ülkelerinin piyasalarında sanayi üretimi açısından gerçekleşen yüzde 0,1’lik azalışın dikkate alınmaması gerektiğini de belirten ekonomistler, önümüzdeki aylar içerisinde bu durumun değişeceğini ve mevsime bağlı olarak üretim dengesinde böyle bir sorunun gerçekleştiğini dile getirdiler.