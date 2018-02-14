Şimşek’e Göre Tek Haneli Enflasyon İçin Yapılması Gerekenler

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’deki enflasyonun bu sene içerisinde tek haneli sayılara ineceğine inandıklarını belirterek enflasyonu 5 adımda nasıl indireceklerini açıkladı. Şimşek’e göre bu yıl içerisinde iç talepteki artış daha ılımlı olacağı için enflasyon tek haneli rakamlara düşecek.

Reuters ile yaptığı söyleşide Türkiye’de yer alan enflasyondan bahseden Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve hükümet olarak bu yıl enflasyonun tek haneli rakamlara düşeceğine inandıklarını belirtti. Enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için çabaladıklarını dile getiren Şimşek, dört beş adet faktörü uygulayarak 2018 yılında tek haneli enflasyona sahip olunacağının altını çizdi.

Kur Endeksleri Enflasyonu Etkiliyor

Türkiye’deki enflasyonu etkileyen faktörlerden bahseden ve bu faktörlere yönelik planlarından bahseden Başbakan Yardımcısı, Reuters ile yaptığı konuşmada enflasyonu en çok etkileyen faktörün kur olduğunu dile getirdi. Ani bir dış şok yaşanmadığı müddetçe Türkiye’nin kur endekslerinde daha iyi bir noktaya geleceğini söyleyen Mehmet Şimşek, enflasyonu etkileyen ikinci bir etken faktör olarak gıda fiyatları olduğunu söyledi.

Özelliklede et fiyatlarını normal bir seviyeye getirmeyi arzuladıklarını söyleyen Mehmet Şimşek, kuraklık riskini önlemek adına gerekli çalışmaları ve çabaları uyguladıklarını ifade etti. Enflasyonun üçüncü etken faktörü olarak petrol fiyatlarına dikkat çeken Başbakan Yardımcısı, petrol fiyatlarının 70 dolara kadar çıkması ve ardından 60 dolara kadar düşüş yaşaması ile enflasyonun etkilendiğini belirtti. Eğer petrol fiyatları 70 doların üzerinde bir değer almaz ise enflasyonun tek haneli rakama inebileceğini söyledi.

Kamu fiyatlarında da belli ayarlamalar yapacaklarını dile getiren Şimşek, kamu fiyatlarında maksimum hassasiyet içerisinde olduklarını ifade etti.