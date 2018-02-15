15.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

ABD Ocak tüketici fiyat endeksinde beklenti yüzde 0,3 olarak açıklanmıştı. Ancak açıklanan değer yüzde 0,5 oldu. Yıllık bazda ise beklenti yüzde 1,9 iken gerçekleşen tüketici fiyat artışı yüzde 2,1 oldu. Enflasyondaki artış Fed tarafından gerçekleştirilecek olan faiz artışlarının hızlandırılmasını sağlayacağı için olumlu karşılandı. Dolar endeksindeki düşüşün arkasında yatan en önemli neden ise ABD perakende satış verilerinde yaşanan negatif yönlü hareket oldu.

Bugün gündemi etkileyecek en önemli konuların başında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ülkemize gerçekleştireceği ziyaret olarak görülüyor. Tillerson mevkidaşı ile birlikte Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapacak.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7826’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7807 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,7108 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,7149 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2457 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 114 bin 494 puandan kapanan BIST100 endeksi bugün güne yüzde 1 düşüş ile 113 bin 454 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 9 bin 702 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 935 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 164,70 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,96 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.