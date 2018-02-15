Elektrikli Otomobillere MTV Desteği
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Elektrikli Otomobillere MTV Desteği


Elektrikli Otomobillere MTV Desteği
Elektrikli Otomobillere MTV Desteği Hatice Demir - Tarih: 15-02-2018 Saat: 08:55
Anasayfa Otomotiv Elektrikli Otomobillere MTV Desteği

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düzenleme ile elektrikli araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin önü açıldı. Henüz ülkemizde yalnızca 452 adet elektrikli otomobil bulunuyor. Bu otomobillerin sahipleri akaryakıt ile çalışmakta olan araçlara oranla yüzde 75 daha düşük oranlarda vergi ödeyecek.

Torba kanun tasarısının hayata geçmesi ile birlikte birçok alanda değişiklikler yapıldı. Bunlardan biri de ülkemizde yalnızca 452 adet bulunan elektrikli otomobilleri ilgilendiriyor. Torba yasa ile yapılan düzenlemeye göre elektrikli motora sahip olan araçlar da artık MTV’ye tabi olacak. Ödenecek MTV miktarı ise benzer fiyat ve de motor gücüne sahip benzinli ya da dizel araçlardan alınan verginin dörtte biri olarak belirlenecek.

Kanundaki Boşluk Giderildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal konu ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamasında bu konunun şimdiye kadar değerlendirilmediğini çünkü konunda bununla ilgili bir boşluk bulunduğunu belirtti. Motorlu Taşıtlar Vergisinin motor silindir hacmi üzerinden hesaplandığını dile getiren Ağbal, herhangi bir içten yanma motoru bulunmayan elektrikli araçların da artık vergiye tabi olduğunu belirterek 2019 yılı başında verginin ilk taksitinin tahsil edileceğini dile getirdi.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplanırken aracın motorunun silindir hacmi, araç yaşı ile beraber matraha göre de belirlenmeye başlayacak.

Yeni Tasarı Evde Elektrik Üretimine İzin Veriyor

Yeni tasarı ile birlikte kişiler sahip oldukları ya da kiraladıkları konutların çatı ve de cephelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretebilecek. Düzenleme ihtiyaç fazlası elektriğin dağıtım şirketlerine satılabilmesine de izin veriyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada hane başına kurulu gücün en fazla 10 kW olacağı belirtilirken üretilen elektrikten ortak kullanım alanlarının enerji ihtiyaçlarının da karşılanabileceği dile getirildi.

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