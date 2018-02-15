İlk Defa Konut Alacak Kişilere 20 Bin Lira Devlet Desteği Geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 33 maddesi de kabul edildi.

Konut Alımına Destek

Tasarıda yer alan düzenlemeye göre kendisine ait bir konutu bulunmayan T.C. vatandaşlarının yurt içerisinde alacakları ilk konutları için destek sağlanmasını hedefleyen Konut Hesabı sisteminde iyileştirme gerçekleştirilecek. Bu kapsamda herhangi bir bankada konut hesabı açarak kendisine konut almak için para biriktiren kişiler yüzde 25’e varan oranlarda devlet katkısı alacak. Alınan devlet katkısı toplamda 20 bin liranın üzerine çıkamayacak. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu da azami tutarı üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Vatandaşların birikim yapmasını teşvik etmek ve zor bir dönemden geçmekte olan inşaat sektörünü hareketlendirmek amacına sahip olan düzenleme kanunun TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından hayata geçecek. Düzenlemeden bankalarda konut hesabı olanlar ve de yeni hesap açacaklar faydalanabilecek.

İşletmelere Yeni Makine Alımında KDV İstisnası

Düzenleme ile birlikte Sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler herhangi bir teşvik belgesine sahip olmadan da imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarında 31 Aralık 2019 tarihine kadar KDV istisnasından yararlanabilecek. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanmış olacak.