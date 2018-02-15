Dünyaca Ünlü İş Adamından Ekonomik Felaket Uyarısı

Rogers Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de halen yerine getirmekte olan 75 yaşındaki dünyaca ünlü iş adamı Jim Rogers, yakında çok ciddi bir ayı piyasasının başlayacağını düşündüğünü belirtti. Gerçekleşecek bu ağır piyasa şartlarının son 75 yılın en büyük ekonomik krizine yol açabileceğini düşündüğünü dile getiren ABD’li milyarder, son 2-3 haftadır uluslararası piyasalarda yaşanmakta olan sert satışların bu piyasanın başlangıcı olup olmadığından emin olmadığını ancak beklediği krizin bu yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngördüğünü dile getirdi.

Faizler Yükselmeye Devam Edecek

Krizin en önemli etkilerinden birinin faizler üzerinde olacağını dile getiren Rogers, faiz oranları üzerinde boğa piyasasının hakim olacağını yani faizlerin ciddi oranlarda yükselişe geçeceğini söyledi. Kripto paralar ile ilgili de tahminlerde bulunan Rogers, bu para birimleri açısından en yüksek seviyenin görüldüğünü düşündüğünü dile getirdi. Gerçekleşeceğini düşündüğü kriz sürecinde birçok kripto paranın hayatta kalamayacağını ifade eden iş adamı, büyük bir çoğunluğunun balon olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Altın da Aşırı Fiyatlanma Olabilir

2008 krizinde altın ve gümüşün aşırı derecede değer kaybettiğini belirten Rogers, beklenen krizde ise tam tersi bir gidişatın söz konusu olabileceğini vurguladı. Altın ve gümüşün aşırı derecede fiyatlanabileceğini hatta balon oluşturabileceğini dile getiren iş adamı bu süreçte Türkiye’nin de zorlanabileceğini dile getirdi. Rogers kendisinin Türkiye’de bir yatırımı bulunmamasına rağmen Türkiye ve Türk insanını sevdiğini belirterek ülkemizin ekonomik anlamdaki sorunlarını çözebilmesi için krize karşı bir dayanıklılık getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.