2017 Yılında 16,3 Milyar Dolar Değerinde ABD Tahvili Sattık

Cari Açık hesaplarının yer aldığı Ödemeler Dengesi rakamları dün yayımlandı. Yıllık cari açığın yüzde 42 artarak 47 milyar dolara ulaştığını gösteren bu rakamlara göre Türkiye rezerv politikasında oldukça dikkat çekici revizyonlar gerçekleştirmiş. Cari açık finansmanının bir kısmı doğrudan sermaye, kredi ve portföy yatırımlarından karşılanmakla birlikte en önemli kısmı hazine rezervlerinden karşılanmış olarak görülüyor.

Yabancı Devlet Tahvillerinin Satışında Önemli Artış Yaşandı

Türkiye’nin rezervlerinde toplamda 8,6 milyar dolar değerinde bir erime yaşandığı dikkatlerden kaçmadı. Bu tutar mevcut döviz rezervlerinden değil, rezerv olarak elde tutulan ABD ve Almanya gibi yabancı devlet tahvillerinin satışından gerçekleşti. Sadece aralık ayında 9 milyar 180 milyon dolar değerinde yabancı ülke tahvilinin satışı gerçekleşti.

2016 yılında yabancı tahvillerden gerçekleşen satış miktarı 190 milyon dolar değerinde iken 2017 yılında bu rakam 16,3 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. Tahvil satışının hızlanmasında özellikle Zarrab davasının etkili olduğu gözlerden kaçmadı.

Yabancı Ülke Tahvilimiz 66,6 Milyar Dolar

Ülkemizin elinde bulunan toplam yabancı ülke tahvili Merkez Bankası rakamlarına göre 66,6 milyar dolar seviyesinde. Bu miktarın yüzde 92’si (61,2 milyar dolar) ABD tahvillerinden oluşuyor. 2017 yılında gerçekleştirilen satışlar toplam tahvil miktarının yüzde 25’ini oluşturuyor.

Finansman Sektöründe 1,2 Milyar Dolar Çıkış

Yayınlanan verilerde finansman sektöründe yaşanan sermaye çıkışı da dikkatlerden kaçmadı. Toplamda 1,2 milyar dolar değerindeki çıkış yurtiçindeki bankaların yurtdışında tuttukları döviz mevduatlarını artırmaları ve yurtdışı merkezli bankaların Türkiye’deki mevduatlarını 1 milyar dolar azaltmalarından kaynaklandı.