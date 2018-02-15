Western Union Uluslararası Para Transferi İçin Ripple’ı Test Ediyor

Uluslararası para transfer şirketi Western Union, kripto para platformu Ripple ile bir çalışma gerçekleştirdiklerini doğruladı. Şirketin Finans Yöneticisi Raj Agraval, para transferi işlemlerinin kolaylaştırılması ve harcanan sürenin azaltılması için Ripple teknolojisinden faydalanmayı düşündüklerini belirtti.

Sadece Birkaç Saniye İçinde Dünyanın Diğer Tarafından Olabilir

Uluslararası para transferi işlemleri mevcut teknoloji ile 3 ila 5 güne kadar uzayabilen bir sürede gerçekleşiyor. Bu sürenin kısaltılmasında kripto para altyapılarının kullanılması büyük bir fark oluşmasını sağlayabilir. Bitcoin birkaç saat içerisinde para transferini gerçekleştirebilirken, Ethereum bu konuda 2 dakikalık bir değere sahip. Ripple ise sadece 4 saniyede dünyanın dört bir tarafına transfer işlemini gerçekleştirebileceğini iddia ediyor. ABD merkezli şirket geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirliklerinden UAE Exchange şirketi ile alt yapılarının kullanılması anlaşması gerçekleştirmişti.

Kripto Para Birimi ve Alt Yapı Birbirlerinden Farklı

Genel olarak kripto para sektörüne ilgili olan kişiler bu tarz çalışmalarda bankaların XRP sembolüne sahip Ripple kripto parasını kullanarak ödemelerini aktarabileceğini düşünse de gerçek bundan biraz daha farklı. Ripple kripto parası daha çok kişilerin kendi aralarındaki para transferlerini bankalara bağlı olmadan gerçekleştirebilmelerini sağlayacak bir unsur olarak düşünülmüş. Oysa bankalar bundan farklı olan bir teknolojiyi kullanacak. Fakat yine de çıkan haberler XRP’nin değer kazanmasını engellemedi. Keskin bir düşüş yaşayarak 65 cente kadar gerilemiş olan kripto para dün yaşanan gelişmelerin ardından 1,08 dolara kadar yükseldi.