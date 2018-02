Girişimcilere Pazarlama Stratejileri Önerisi

Japonya’nın en büyük dijital reklam teknoloji şirketi FreakOut, girişimlerin pazarlama stratejilerini belirlerken göz önünde bulundurması gerekenleri açıklıyor.

İnternete doğan şirketlerin pazarlama stratejilerinde öncelikle mobil cihazları göz önünde bulundurması gerektiğini belirten FreakOut Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ, “Türkiye’de tüm internet trafiğinin yüzde 62’si mobil cihazlar üzerinden sağlanıyor. We are social rakamlarına göre Türkiye’de mobil internet kullanımı günde ortalama 3 saat 24 dakikayı bulmuş durumda. Eğer bir girişiminiz varsa, mobili pazarlama stratejisinin merkezine koymak gerekiyor” dedi. Düşük bütçelerle yola çıkan bir girişimin bir gecede tüm pazarlama stratejisinde başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını dile getiren Tuğ, orta ve uzun vadede markaya katkısının çok fazla olacağını belirtiyor. Tuğ, girişimlerin göz önünde bulundurması gereken stratejileri şu şekilde açıkladı:b

1. Tamamen Mobil Düşünün

Rakamların da ortaya koyduğu gibi internet kullanıcılarının çoğu artık mobil cihazları tercih ediyor. Girişimlerin önceliklendirmesi gereken konuların başında tüm dijital değerlerine akıllı telefonlar üzerinden erişim sağlanması geliyor.

Mobile uyumlu bir web sitesi oluşturulmalı ve kolay arayüzü ve kullanıcı deneyimi ile şirketin mesajlarını açıkça vermeli. Siteye yüklenen görsellerin de mobil cihazlarda hızlı açılacak şekilde optimize edildiğinden emin olun.

2. Sosyal Medyayı Pas Geçmeyin

Sosyal medya, özellikle kullanıcı etkileşiminde en iyi mecraların başında geliyor. Öncelikle doğru sosyal medyacı tercih etmelisiniz. Tüm sosyal mecralarda yer alabilirsiniz ama mesajınızı en iyi verebildiğiniz ve hedef kitlenize en çok uyan mecraya odaklanın.

Hedef kitlenize göre etkileşimi artıracak içerikler üretebilirsiniz. Marka profiline uygun şekilde yalnızca markadan söz etmeyen eğlenceli, bilgi verici ya da zekice hazırlanmış içerikler etkileşimi artıracaktır. We are Social rakamlarına göre, Türkiye’de sosyal medyaya mobil cihazlardan bağlananların sayısı 44 milyonu aşıyor. sosyal medyada geçirilen süre 3 saat 48 dakika olurken, nüfusun yüzde 63’ü aktif olarak sosyal medyada yer alıyor.

3. E-Posta Pazarlamasını Gözden Çıkarmayın

Özellikle çalışan kesimin e-postasına mobil cihazlardan erişme alışkanlığı arttıkça, e-posta pazarlaması da önem taşımaya devam ediyor. İyi bir “newsletter” ile sektörden ve kendinizden haberlerle hedef kitleniz arasındaki etkileşimi artırabilirsiniz.

Mobil cihazlardan e-posta okuma oranı 2017 yılında yüzde 55’e ulaşarak ilk kez ortalamanın üzerine çıktı.

4. Doğal Reklam Modelini Kullanın

Her geçen nesil ilgisini çekmeyen reklamlardan etkilenmiyor ve reklam engelleme seçeneklerini değerlendiriyor. Oysa doğal reklamlar yeni nesil şirketlerin hedef kitlelerine ulaşmada önemli bir yol sağlayarak hiçbir tüketiciyi zorlamadan mesajını doğrudan veriyor. Bununla birlikte geleneksel reklamlara kıyasla daha yüksek CTR sayesinde daha fazla maliyet avantajı sunuyor. Girişimler için çok önemli olan marka imajını yükseltmek ve bilinirliği artırmak için çok iyi bir strateji halini alıyor.