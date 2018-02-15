Yabancı Yatırımcı Ocak Ayında Büyük Yatırımlar Gerçekleştirdi
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Yabancı Yatırımcı Ocak Ayında Büyük Yatırımlar Gerçekleştirdi


Yabancı Yatırımcı Ocak Ayında Büyük Yatırımlar Gerçekleştirdi
Yabancı Yatırımcı Ocak Ayında Büyük Yatırımlar Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 15-02-2018 Saat: 10:20
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Yabancı yatırımcıların ülkeye olan yatırımları ve ilgisi her geçen gün biraz daha artıyor. Ocak ayı incelemesi sonrasında yabancı yatırımcıların 94 milyon liralık alım yaptığı tespit edildi.

BIST 100 endeksinin 120 bin puan seviyesini aşarak rekor tazelediği Ocak ayında yabancı yatırımcılar net 94 milyon TL tutarında alım yaptı.

Yabancı yatırımcılar Ocak ayında BIST'te 44 milyar 52 milyon TL'lik alım, 43 milyar 958 milyon TL'lik satış gerçekleştirirken yabancılar Ocak'ta 88 milyar TL'lik hacim yarattı.

Yabancılar Ocak'ta En Çok Aselsan İle THY Aldı

BIST’te en çok alım ve satıma konu olan hisselerin ilk 10’da yer alan sıralamasına göre yabancı yatırımcılar ilgili dönemde BIST'te en çok net alımı ASELS ve THYAO hisselerinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise TUPRS ve EREGL hisselerinde gerçekleştirdiler.

Yabancı yatırımcılar Ocak'ta 156 milyon TL'lik Aselsan hissesi alırken, 149 milyon TL'lik THY hissesi aldılar. Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde THY'yi 145 milyon TL ile Vestel, 105 milyon TL ile İş Bankası, 103 milyon TL ile Zorlu Enerji takip etti.

Yabancı yatırımcıların Ocak'ta en çok satış yaptığı hisse 334 milyon TL ile Tüpraş olurken, onu 236 milyon TL ile Ereğli, 231 milyon TL ile Emlak Konut GYO, 166 milyon TL ile Halkbank ve 112 milyon TL ile Koza Altın izledi.

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