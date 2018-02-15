Ege Bölgesi İhracatından 4 Milyarın Üzerinde Hasılat

Ege İhracatı Birlikleri üyesi ihracatçılar, 2017 yılında 170 ülkeye gıda ve tarım ürünleri ihraç etmeyi başarırken, Türkiye’nin gerçekleştirdiği 14 milyar 935 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüzde 27’sine imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki tarım ürünleri ihraç eden ihracatçı birliklerinin 2017 yılı ihracat performansına bakıldığında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 935 milyon 618 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer aldı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 928 milyon 556 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 784 milyon 194 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ege Bölgesi’nden 2017 yılında 740 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihraç edilirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 292 milyon 710 bin dolarlık gıda ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

2017 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 251 milyon 774 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; 94 milyon dolarlık odundışı orman ürünleri ihracatını kayda aldı.

Türkiye’nin Gıda İhracatında Irak, Ege’nin Gıda İhracatında ABD Zirvede

Türkiye; 2017 yılında, 215 ülkeye gıda ürünleri ihraç etme başarısı gösterirken, Irak 3 milyar 21 milyon dolarlık gıda ihracatı ile zirvede yer aldı. Almanya, 916 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, 814 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri üçüncü ülke oldu.

Gıda ihracatında öne çıkan diğer ülkeler ise; 804 milyon dolarlık ihracatla Rusya, 569 milyon dolarlık dışsatımla Suriye, 505 milyon dolar ile Suudi Arabistan, 474 milyon dolar ile Hollanda, 438 milyon dolar ile İngiltere, 354 milyon dolar ile İtalya ve 257 milyon dolar ile İsrail olarak sıralandı.

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı gıda ihracatı 419 milyon dolar olurken, Almanya 374 milyon dolarlık tutarla gıda ürünleri ihracatında zirve ortağı oldu. Irak’a Egeli ihracatçılar 286 milyon dolarlık gıda gönderirken, İngiltere’ye 276, Hollanda’ya 270 milyon dolarlık ihracata imza attılar.

Tarakçıoğlu; “2023 Yılı Hedefimiz 10 Milyar Dolar”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin TARAKÇIOĞLU; “Ege Bölgesi, Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatının hem başladığı yer, hem de en önemli merkezlerden biri konumunda. Organik ürün ihracatının ise; yüzde 74’ünü tek başına yapan bölgeyiz. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek bu konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Türkiye 2023 yılında 40 milyar dolar gıda ürünleri ihracatı hedefliyor. Bu ihracata Ege Bölgesi olarak 10 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2018 yılında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Katar’da düzenleyeceğimiz gıda fuarları ve Japonya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 gıda birliğimizin katılımıyla sürdürdüğümüz Turquality Projesi ile bu hedefe ulaşmak için çaba göstereceğiz.”

Kızıltan; “2018 Yılında Hedefimiz 1 Milyar Doları Geçmek”

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan; “2017 yılında Ege Bölgesi’nden gıda ürünleri ihracatında lider sektör konumuna yükseldik. 2017 yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz 936 milyon dolarlık ihracat rakamını, 2018 yılında 1 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye’de kişi başı balık tüketimi arttırmak için “Haftada iki gün balık yaşam boyu sağlık” sloganıyla okullarda düzenlediğimiz “Balık-Ekmek Şenlikleri”ne devam edeceğiz. ”

Özgener; “Tütün İhracatında Artış Bekliyoruz”

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Mahmut Özgener; “Ege Bölgesi’ndeki tütün rekoltesi hava koşullarının elverişli olmasından dolayı bu yıl 46 bin ton’dan 60-65 bin ton aralığına yükseldi. Son çıkan Torba Kanunu’nda yaprak tütün firmalarına Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat yapıp, ihraç etme olanağına kavuştuk. Yıllık ortalama 4 ay çalışan fabrikalarımız bu sayede daha uzun süre çalışma, ihracat yapma ve istihdam sağlama olanağına kavuştu. Bu olumlu gelişmeler çerçevesinde 2018 yılında ihracatımızın 1 milyar doları kolaylıkla aşmasını bekliyoruz.”

Seyyar; “Katma Değerli İhracat Önceliğimiz”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar; “Gıda ihracatında hedeflerimize ulaşmak için katma değerli ürün ihracatına yoğunlaşmak istiyoruz. Gıda sektöründe yenilikçi fikirlerin sanayi ve ihracat sektörüyle buluşması amacıyla “Gıda AR-GE Proje Pazarı” organizasyonunu 6 yılda 5 kez gerçekleştirdik. Gıda ürünlerinin tazeliğini koruyarak uzak pazarlara hızlı ulaşımını sağlamak için Turkish Cargo ile indirim anlaşması yaptık ve hayata geçirdik. Yakın gelecekte 1 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz.”

Er; “2018 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı İhracatının Altın Yılı Olacak”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er; “2017 yılında ihracatımızı yüzde 102 arttırarak 251 milyon dolara ulaştık. 2018 yılında da benzer bir ihracat artış başarısı bekliyoruz. Ocak ayında yakaladığımız yüzde 180’lik ihracat artışı bunun en önemli göstergesi. 2017/18 sezonunda 285 bin ton zeytinyağı ve 450 bin ton sofralık zeytin rekoltesi bekliyoruz. Bu tarihi rekolte sayesinde zeytinyağı ihracatında 100 bin ton, sofralık zeytin ihracatında ise 80 bin ton hedefimiz var. Kutulu ve katma değerli ihracatla tarihimizde ilk kez 500 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Celep; “Çekirdeksiz Kuru Üzüm ve Kuru İncirde Ortalama İhraç Fiyatımız Yükseliyor”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep; “Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatının yüzde 65’lik kısmını ihraç ediyoruz. 2017 yılını 784 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktık. 2018 yılının Ocak ayında yüzde 29’luk ihracat artış hızı yakaladık. Kuru üzüm ve kuru incirde ortalama ihraç fiyatları artış trendinde. 2018 yılında ihracatımızın artışının tüm yıla yayılmasını ve 2018 yılını 1 milyar dolar ihracat rakamıyla tamamlamayı bekliyoruz.”

Hemsi; “Haşhaş Tohumu İhracatının Önündeki Engellerin Kalkmasını Bekliyoruz”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Moiz Hemsi; “Birliğimizin ihraç ürünlerinden haşhaş tohumu ihracatında ana ihraç pazarımız Hindistan’da yaşanan sorun nedeniyle 1.5 yıldır haşhaş tohumu ihracatımız yapılamıyor. O nedenle, 2017 yılında ihracat rakamlarımız geriledi. 2018 yılında Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatının önündeki engel kalktığı takdirde ihracatımızın tekrar artışa geçeceğine inanıyoruz.”