15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?
Advert Advert Advert

15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?


15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?
15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Çiğdem Yeniay - Tarih: 15-02-2018 Saat: 10:33
Anasayfa Altın&Döviz 15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Altın fiyatları haftalık seyirde yukarı yönlü oldu. 15 Şubat Perşembe gününde Kapalıçarşı altın fiyatları incelendiğinde gram altın güne yine yükselişle başladı. Gram altın kaç lira oldu? 24 ayar gram altın alışta 164,50 liradan güne başladı. Küçük yatırımcı ise çeyrek altın kaç lira sorusunun cevabını merak ediyor. İşte çeyrek altın, cumhuriyet altını ve tam altın satış fiyatı…

Altın fiyatları haftalık seyirde yukarı yönlü oldu. 15 Şubat Perşembe gününde Kapalıçarşı altın fiyatları incelendiğinde gram altın güne yine yükselişle başladı. Gram altın kaç lira oldu? 24 ayar gram altın alışta 164,50 liradan güne başladı. Küçük yatırımcı ise çeyrek altın kaç lira sorusunun cevabını merak ediyor. İşte çeyrek altın, cumhuriyet altını ve tam altın satış fiyatı…

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Yatırımcıyı Kararsız Bıraktı

Altın yatırımcısı hafta sonuna birkaç gün kala, altın piyasasındaki gidişatı çözmeye çalışıyor. Yatırımcının gözü kulağı Kapalıçarşı altın fiyatlarında! Altın fiyatlarının hafta başından yana sergilediği hareketler altın alacakları da satacakları da tedirgin etti. Alım yönlü hareket edecekler fiyatların düşmesini beklerken, altın bozduracak yatırımcı ve vatandaş “Altın fiyatı artar mı” beklentisinden dolayı elindeki altını bir süre daha satmamaya karar verdi. Peki, Kapalıçarşı’da bugün altın fiyatları nasıl bir seyir izledi? İşte yanıtı…

Kapalıçarşı’da Gram Altın Kaç Lira Oldu?

Gram altındaki fiyat hareketleri anlık olarak değişirken, alış fiyatı 164,50 liradan güne başladı. Gram altın bugün satışta 164,55 lira oldu.

Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira?

Küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın bugün Kapalıçarşı altın piyasasında alışta 263,30 liradan işlem gördü. Satıştaki fiyatsa 269,88 liradan işleme alındı.

Yarım altın fiyatı düne göre büyük bir artış yaşamayarak 526,59 lira olarak fiyatlandırıldı. Yarım altın 539,76 liradan satışa sunuldu.

Tam altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Tam altın gün açılışında Kapalıçarşı fiyatıyla alışta bin 44 lira 22 kuruş oldu. Satış fiyatı ise bin 64 lira 58 kuruş olarak dikkat çekti.

Cumhuriyet Altını Güncek Fiyat!

Kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası konumunda olan Cumhuriyet altını bugünkü açılışta bin 81 liradan alış gerçekleştiriyor. Satış fiyatı ise bin 98 lira!

Altın piyasası gelişmeleri sabah saatlerinde bu şekilde oldu. Fiyatlar anlık olarak değişirken, uzmanlara göre altın fiyatları bir süre daha yükselmeye devam edecek!

kapalıçarşı altın fiyatları çeyrek altın gram altın cumhuriyet altını altın fiyatları
KREDİ HABERLERİ
KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi? KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi? KMH Avans hesapla kredi ödemesi yapılması konusu öncesinde KMH sisteminin çalışma mantığını anlamakta fayda var.
Kredi Ön Onayı Nasıl Alınır?
Kredi Ön Onayı Nasıl Alınır? Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bankalar tarafından verilen krediler için farklı başvuru seçenekleri sunuluyor. Başvuru işlemlerini kolaylaştırmak için tüketicinin şubeye gitmesine gerek kalmadan...
Onaylanan Kredi Nasıl İptal Edilir?
Onaylanan Kredi Nasıl İptal Edilir? Günümüzde nakit ihtiyacı bulunan binlerce kişi bankalar tarafından verilen kredi imkanlarından yararlanmayı tercih ediyorlar. Verilen kredi imkanlarının genişletilmesi sebebiyle pek çok kişi kolaylıkla kredi kullanabiliyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bitcoin 10 Bin Dolara Koşuyor!
Bitcoin 10 Bin Dolara Koşuyor!
15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?
15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?