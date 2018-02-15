2018 Yılında İstihdam Oranları Arttı

Kariyer.net’in Türkiye istihdam piyasasının nabzını tuttuğu İstihdam Endeksi’nin Ocak 2018 sonuçları açıklandı. Yeni iş ilanı sayısı 20 binin üzerine çıkarken, geçen yıla kıyasla gerçekleşen yüzde 48’lik artış, istihdam piyasasının 2018’e iyi bir başlangıç yaptığını gösterdi.

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in 9 yıldır her ay düzenli olarak yayınladığı İstihdam Endeksi’nin Ocak 2018 verileri olumlu bir tablo ortaya koydu. Ocak ayında yeni iş ilanı sayısı 20.519 olarak gerçekleşirken, geçen yıla göre yüzde 48’lik artış kaydedildi. Bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 10 oldu. Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “2018’e umutlu gireceğimizi ifade etmiştik, ilk ay verileri öngörülerimizi doğruluyor” dedi.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: “İstihdam piyasasında pozitif atmosfer hâkim”

Genel Müdür Fatih Uysal istihdam piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “2017’nin son çeyreğinde görülen iş ilanı sayısındaki artışların 2018 adına umut verdiğini geçen ay paylaşmıştık. Ocak ayı rakamlarına baktığımızda bu olumlu tabloya dair öngörülerimizin doğru çıktığını görüyoruz. 2018 Ocak ayında yeni iş ilanı sayısında yüzde 48, yayında olan tüm ilanlarda ise geçen yıla göre yüzde 40’a varan bir artış söz konusu. Bunun yanı sıra, turizmin merkezi olan Antalya’da geçen yıla oranla görülen yüzde 50 oranındaki artış da yine yılın geri kalanına dair pozitif atmosferi güçlendiriyor.”

Teknik Pozisyonlar Revaçta

Satış Temsilcisi, Ocak 2018’de de en çok ilan yayınlanan pozisyon oldu. Bu ayın en dikkat çekici rakamları ise Mühendis (+%39) ve Çağrı Merkezi Elemanı (+%40) pozisyonlarında görüldü. Bunun yanı sıra Teknisyen, Tekniker ve Yazılım Uzmanı pozisyonlarının ortalama yüzde 30 oranında yükselmesi, teknik pozisyonlardaki hareketlenmenin artarak devam ettiğini gösterdi. İstihdam piyasasındaki hareketliliği gösteren bir diğer önemli gösterge de İnsan Kaynakları Uzmanı pozisyonuna olan talep oldu. Bu pozisyonda ilan sayısı geçen yıla oranla yüzde 33,8 arttı.

İstihdama Antalya ve Turizm Dopingi

Ocak ayında iller bazında yapılan değerlendirmede, en çok artış yakalayan şehirlerin Antalya, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa olduğu görüldü. Antalya, yüzde 50 ile geçen yıla göre en yüksek oranı yakalayan şehir oldu. Bu veri, Turizm sektöründeki yüzde 45’lik artışla birlikte değerlendirildiğinde, turizmdeki canlanmanın istihdam piyasasına doping etkisi yapacağını gösterdi. İzmir’deki ilan sayısında yaşanan yüzde 42’lik artış ise Ege Bölgesi iş dünyasına umut verdi.

Üretimde Canlanma İşareti

Sektörler bazında yapılan değerlendirmede, Ocak ayında en yüksek artışın yüzde 46 oranıyla Üretim/Endüstriyel Ürünler sektöründe gerçekleştiği görüldü. Ocak 2018’e oranla ilan sayısında artış yaşanan diğer sektörler arasında yüzde 41 ile Bilişim, yüzde 36 ile Elektrik-Elektronik, yüzde 34 ile Perakende ve yüzde 32 ile Otomotiv yer aldı.

Mavi Yaka İstihdamında İlk Beş

Kariyer.net’in mavi yaka istihdam piyasasına yeni bir soluk getiren mobil uygulaması “İşin Olsun”un verilerine göre, Ocak ayında en çok başvuru alan mavi yaka pozisyonlar sırasıyla Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi ve Çağrı Merkezi Elemanı oldu. Telefonla en çok başvuru alan pozisyonlar ise şöyle sıralandı: Garson, Temizlik Görevlisi, Sekreter, Şoför/Sürücü, Aşçı