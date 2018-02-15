Avrasya Pencere ve Cam Fuarında Sektörler Bir Araya Gelecek
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Avrasya Pencere ve Cam Fuarında Sektörler Bir Araya Gelecek


Avrasya Pencere ve Cam Fuarında Sektörler Bir Araya Gelecek
Avrasya Pencere ve Cam Fuarında Sektörler Bir Araya Gelecek Elif İşçi - Tarih: 15-02-2018 Saat: 10:35
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Son dönemlerin en büyük Avrasya Kapı Pencere ve Cam fuarı için geri sayım başladı. Sektörün lider isimlerinin bu süreçte bir araya getirilmesi planlanıyor.

Bu yıl 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleşecek dünyanın ikinci, Avrasya Bölgesi’nin ise en büyük ihtisas fuarı Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2018 Fuarı için hazırlıklar için son hız devam ediyor. Son teknolojiyle tasarlanan Ar-Ge destekli inovatif ürünlere ev sahipliği yapmaya hazırlanan fuar, 65 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor.

Pencere, cam ve kapı endüstrisinin Avrasya Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret platformu Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 için geri sayım başladı.

Dünyadaki En Son Teknolojik Gelişmeler Burada…

REED TÜYAP tarafından bu yıl 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilecek fuar, son teknoloji kullanılarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlerin ve enerji verimliliği çözümlerinin yer alacağı global bir buluşma noktası olarak göze çarpıyor. Sektör profesyonellerin ajandasında ilk sırada yer alan fuar, dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan alım heyetleri ve Avrasya Bölgesi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 65 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Her yıl düzenlenen birbirinden spesifik programlarla da gündem yönetimini üstlenen Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2018, dünyanın öncü cam endüstrisi konferansı Glass Performance Days’e de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 – 10 Mart, 2018 tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan etkinlik, camın tasarımı, kullanımı ve işlenmesindeki yeniliklere özel bir vurgu yapacak.

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