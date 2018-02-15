Sinpaş İş Modern İle Her Şey Bir Araya Getiriliyor

‘Supermarkalar Türkiye’ araştırmasında 4986 marka arasından iki kez üst üste ‘Süper Marka’ seçilerek, büyük bir başarıya imza atan Sinpaş, İŞ MODERN projeleriyle yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Sinpaş Yapı’nın hayata geçirdiği İŞ MODERN markası, bugüne kadar yatırımcılarına yüzde 150 kazandırdı. Sinpaş’ın Ambarlı’da yükselen projesi şimdiden yatırımcıların ilgi odağı olmaya başladı.

İş Yükünü Azaltan Kusursuz Altyapı

Proje yükselirken kar elde etmek isteyen yatırımcılardan Hotpoint, Ariston, Vestel ve Finlux Marmara Bölge Disrtibütörü Mehmet Sancaktar “Alırken kazandıran bir iş yerine, İş Modern’le sahip oldum. Yatırımını kazanca dönüştürmek isteyen herkese, İş Modern Ambarlı’yı tavsiye ediyorum.” dedi.

İş akışını kolaylaştıracak ve her detayın titizlikle düşünüldüğü proje, çeşitli sektörlerden talep görürken, iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılıyor. Her yönüyle iş odaklı, geniş ölçekli ve 7 gün 24 saat çalışma imkanı sunan bir iş yerine sahip olmak isteyenler, iş yerinde rahatlık arayanlar ve iş yükünü azaltmak isteyenler, hayal ettikleri kusursuz işyerine İş Modern Ambarlı ile kavuşuyor.

Depo-atölye-lojistik kullanımlı alanlar ile imalathane hizmeti verecek ünitelerden oluşan İŞ MODERN AMBARLI, orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları, lojistik firmaları, toptancılar ve otomotiv gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunuyor.

İhtiyaca Göre Şekillenebilen Esnek Üniteler

İŞ MODERN AMBARLI, esnek mimari yapısıyla, tüm ihtiyaçlara en uygun çözümü sunacak. Yaklaşık 250 m²’den 12.000 m²’ye kadar birleştirilebilir modüler alanların bulunduğu İŞ MODERN AMBARLI, 10 metreye varan tavan yüksekliği ve 8,75 metre aks aralığıyla çalışma alanlarının en verimli ve kolay bir şekilde kullanımı için alternatifler sunuyor. Metrekarede 1 ton taşıma kapasitesine sahip proje, yüksek enerji tahsisi, bağımsız ünitelerde kişiye özel lojistik alanları, koridorların hava ve ışık almasını sağlayan ferah avlulara sahip olmasıyla fark yaratacak.

Yüksek Elektrik Gücü, Büyük Yük Taşıma Kapasitesi

İki adet TIR rampası ile düzenli trafik akışı sağlanan İŞ MODERN AMBARLI’da, TIR’lar her kata çıkabilecek ve işyerlerinin önüne yanaşabilecek. Koridorlarda sevkiyat için ayrılan otopark ve manevra alanları ile firmaların iş akışlarını kolaylaştıracak. İŞ MODERN AMBARLI’nın mimari yapısı tasarlanırken her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Metrekare başına sunduğu 100 watt elektrik gücü ise işinizi kesintisiz bir şekilde yapmanızı sağlıyor.

Lokasyon Avantajı

Merkezi konumu, ulaşım rahatlığı ve yatırım değeriyle Sinpaş İŞ MODERN AMBARLI, hem işinize hem de hayatınıza değer katacak. İŞ MODERN AMBARLI, İstanbul’un Avrupa yakasındaki konteyner limanı olan Ambarlı’ya sadece 5 dakika uzaklıkta yer alıyor. Projenin TEM bağlantısına 2-3 dakika uzaklıkta olması, E-5’e çıkamayan lojistik araçlar için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca E-5, metrobüs ve yeni yapılacak Bakırköy-Beylikdüzü metro hattına yürüme mesafesinde bulunan proje, Atatürk Havalimanı ve 3. Havalimanı’na yakınlığıyla da her türlü ulaşım alternatifi için çok avantajlı bir lokasyona sahip. İŞ MODERN AMBARLI lojistik olarak önemli konumuyla dikkat çekiyor.

Erken Alan Daha Çok Kazanacak

İŞ MODERN AMBARLI, ticaretin altın kuralının gerçekliğini bir kez daha kanıtlayarak, alırken kazandırıyor. Sanayinin hızla geliştiği bölgede yatırım değeriyle öne çıkan İŞ MODERN AMBARLI, firmaların iş akışını kolaylaştırırken, kazandıran bir yatırıma dönüşüyor.

SİNPAŞ Güvencesi!

Sinpaş’ı tercih edenler satış sonrasında da Sinpaş’ın profesyonel ekibiyle destek almaya devam ediyor. Bir Sinpaş Holding kuruluşu olan ve ticari gayrimenkul konusunda uzmanlık yapan Mülk Gayrimenkul satış sonrası ve tüm idari ve güvenlik konularında hizmet vermenin yanı sıra 2. el satışı ve mülkün kiralanması gibi konularda destek veriyor