İşsizlik Rakamları Belli Oldu! İşte Kasım Ayı Oranları

Geçen yılın Kasım ayında Türkiye’de işsizlik azaldı. Azalış 1,8 puan olurken, yüzdelik dilim hesaplaması 2017 yılı Kasım ayı işsizlik oranının yüzde 10,3 olduğunu gösterdi. Bu ayda tarım dışı işsizlik yüzde 12,2 olarak öngörüldü. 15 ile 24 yaş arasındaki genç nüfusun işsizlik oranı 3,3 değerinde azalarak yüzde 19,3 olarak hesaplandı. 15 ile 64 yaş aralığında görülen işsizlik yüzde 10,5’e işaret etti.

İstihdam Edilen Kişi Sayısı 1,5 Milyona Yakın Oldu

Geçen yılın Kasım ayında istihdama dahil olan kişi sayısı yükselişe geçti. Artış 2016’nın Kasımına göre bir milyon 448 bin kişiyi buldu. İstihdam edilen kişi sayısının toplamı 28 milyon 515 bini gösterdi. Aynı dönemler dikkate alındığında istihdamdaki artış 1,5 puanlık sıçrama kaydetti. İstihdam Kasım ayında yüzde 47,3 gibi yüksek bir oranda hayata geçti.

Tarım sektörü Kasım ayında 244 bin kişiyi istihdam etti. Tarım dışındaki sektörler istihdama bir milyon 205 bin vatandaşı dahil etti. İstihdamda tarım yüzde 16,6’lık payın sahibi oldu. Aynı ayda sanayinin istihdamı toplamın yüzde 19,2’lik kısmını oluşturdu. İnşaat istihdama yüzde 7,6’lık payla destek verdi. Hizmetler sektörü liderliği koruyarak toplam istihdamın yüzde 54,6’lık bölümünü tek başına yaptı.

Kasım Ayında İşgücüne Katılan Kişi Sayısı Arttı

Geçen yılın Kasım ayı verileri işgücüne katılımın arttığını kanıtlar nitelikte oldu. Buna göre artış 2016’nın Kasımına kıyasla bir milyon 9 bin kişilik artış kaydetti. Toplam rakamsa 31 milyon 790 bini buldu. İşgücüne katılım oranıysa yüzde 52,8’e denk geldi. Erkeklerin katılım oranı yüzde 72,1 olarak hesaplanırken, kadınların işgücüne verdiği destek yüzde 33,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kayıt Dışı istihdam Arttı

Geçen yılın 11. Ayında sosyal güvencesi olamadan istihdama katılan kişi sayısı, 2016’ya kıyasla arttı. Artış 0,3 puan oldu. Toplamsa yüzde 33,6 olarak tespit edildi.

Bu dönemde kamunun istihdamı yükselişe geçti. Devlet kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 arttı. Toplam rakamsa üç milyon 603 bin kişiyi buldu.