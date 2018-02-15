Assan Hanil Ödülleri Dağıtıldı
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Assan Hanil Ödülleri Dağıtıldı


Assan Hanil Ödülleri Dağıtıldı
Assan Hanil Ödülleri Dağıtıldı Elif İşçi - Tarih: 15-02-2018 Saat: 11:00
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Assan Hanil tarafından verilen Rota Öneri Sistemi ödülleri gerçekleşen bir tören sonrasında sahiplerine verildi. 61 çalışan bu süreçte ödüllerine kavuştu.

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil 4 Şubat Pazar günü Luxor Garden Hotel’de Rota Ödül Töreni’ni gerçekleştirdi. Çalışanların öneride bulunmasını motive etmek amacıyla hayata geçirilen “Rota Öneri Sistemi” kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen törende, dereceye giren 61 öneri sahibi ödüllerini aldı.

Sene içerisinde alınan 850 öneri, nitelikleri bakımından web tabanlı program üzerinde çalışan bir puanlama sistemi ile değerlendirilerek, 400 puanı aşan 61 öneri sahibi ödüllendirildi. Açılış konuşmasını Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner’in yaptığı Rota Ödül Töreni’nde en çok puanı alan birinci, ikinci ve üçüncülere kristal plaket, dereceye giren tüm öneri sahiplerine ise madalya takdim edildi.

Konuşmasında çalışanların verdiği önerilerin önemine vurgu yapan Atacan Güner, “Öneri sistemi, Assan Hanil gibi özgün ürünleri olan, sektöründe lider ve küresel yapıda olmayı hedefleyen bir şirketin, mutlaka sahip olması gereken süreç ve sistematiktir. Çalışanlarımızın sunduğu önerilerin şirketimize pek çok faydası olacak; öncelikle müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi ile ürünü ve/ya operasyonu iyileştirirerek maliyeti düşürüp, katma değerimizi arttıracak. Bu etkiler Assan Hanil için çok değerli. Yönetim olarak, önerilen bu projelerin şirketimizde uygulamaya geçmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağız” dedi.

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