Borsadaki Yükseliş Dördüncü Günde Yüzde 1’i Aştı!

Borsa İstanbul kapılarını haftanın dördüncü işlem günü için açtı. Hafta başından bu yana devam eden yükseliş bugünde sürdü. BIST 100 endeksindeki artış yüzde 1 sınırını aştı. Borsa yatırımcısı göstergelere kilitlendi.

BIST 100 Endeksi Güne 115 Bine Yakın Başladı

Borsa İstanbul’daki yükseliş trendi bugünde devam etti. BIST 100 endeksi açılışta değerini yüzde 1,05 oranında artırdı. Açılıştaki endeks ise 114.641 puan oldu. Borsa İstanbul’da saatler 10.55’i gösterdiğinde endeks puanındaki artış bin 492’yi buldu. Şu anlarda BIST 100 endeks 114.933 puan civarında seyrediyor. Hisse senetlerinde ortalama değer artışıysa yüzde 1,33’ü gösterdi.

Bugünün açılışında bankacılık endeksi değerini yüzde 1,60 oranında artırdı. Holding endeksindeki değişim yüzde 1,05’lik artışa işaret etti.

Sektörel endeksler arasında günün en iyi başlangıcını ulaştırma yaptı. Endeksteki kazanç yüzde 1,99 oldu. Açılışta en çok değer yitiren sektörse kimya, petrol, plastik olarak dikkat çekti. Azalış yüzde 0,22’ye denk geldi.

BIST 100 Endeksi Dünü Azalışla Yapmıştı

BIST 100 endeksi 14 Şubat Çarşamba gününe yükseliş yönlü başlamıştı. Gün içerisinde endeks değeri 115 bin 606’ya kadar yükselmişti. ABD’den yapılan enflasyon rakamları açıklaması ardındansa gözünü aşağıya çevirmiş, günü de azalış yönlü sonlandırmıştı. BIST 100 endeksindeki kayıp kapanışta yüzde 0,91 olmuş, endeksin günü göstergeleri 113 bin 454,95’i kaydetmişti.

Piyasalar bugün yurtiçinde açıklanan işsizlik rakamlarına tepki verecek. Bunun yanında Merkez Bankasının beklenti anketi de takip edilecek. Yurtdışında ise ABD’nin üretici fiyat endeksi açıklaması mercek altına alınacak.

Borsa uzmanlarına göre BIST 100 Endeksi teknik açıdan 115 bin 500 bandının üzerindeki konumunu koruyabilirse, borsadaki yükseliş devam edecek.