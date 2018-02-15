Bulut Kullanıcısı Sayısında Artış Yaşandı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, sunduğu bulut sunucu servislerinden faydalanan kullanıcı sayısının 2017 yılında yüzde 42 arttığını açıkladı. IDC verilerine göre genel bulut bilişim harcamaları dünya çapında yüzde 25,4 artarken, Radore’ye gelen talep dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Yapılan araştırmalarda Türkiye piyasasının çoğunu oluşturan KOBİ’lerin yüzde 71’inin bulut üzerinde en az bir çözüm kiralayacağını belirtmesi, 2018 yılında da Türkiye’deki eğilimin artmaya devam edeceğini gösteriyor.

2018 yılında bulut bilişime olan eğilimin hem Türkiye’de hem de dünyada artacağını belirten Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Yeni nesil teknolojiler ve veri miktarının her yıl katlanarak artması bulut bilişime olan ilgiyi artırıyor. Türkiye’deki şirketlerin özellikle yere iş ortaklarını tercih ederek 7/24 hizmet alabileceği yapıları tercih etmesi Radore’deki bulut bilişim kullanıcı sayısının dünya ortalamasından daha fazla artmasını sağladı” dedi.

İşletmeler Neden Bulut Bilişimi Tercih Ediyor?

Radore’nin desteğiyle M2S araştırma şirketi tarafından farklı sektörleri temsilen 100 ve üzeri çalışanı olan toplam 250 kurum ile anket yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, her dört kurumdan biri bulut bilişime yatırım yapmayı planlıyor.

Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin yüzde 57’si bulut servisi kullanmanın maliyetleri düşüreceğini öngörüyor. Bu da önümüzdeki yıllarda bulut servislerinin kullanım oranını hızlı bir şekilde artması anlamına geliyor. Araştırmaya göre işletmeler bulut servislerini şu üç nedenle tercih ediyor: