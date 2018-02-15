Multinet Up Tarafından AÇEV'e Verilen Destek Devam Ediyor
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Multinet Up Tarafından AÇEV'e Verilen Destek Devam Ediyor


Multinet Up Tarafından AÇEV'e Verilen Destek Devam Ediyor
Multinet Up Tarafından AÇEV'e Verilen Destek Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 15-02-2018 Saat: 11:24
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sosyal sorumluluk projelerine destek veren Multinet Up bu sefer AÇEV'e verdiği desteği devam ettireceğini açıkladı. Ailelere ve çocuklara destek verilmesi planlanıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde sürdürülebilirlik ilkesini gözeten Multinet Up, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) eğitim programlarını desteklemeye devam ediyor. Multinet Up verdiği destekle vakfın eğitimlerinin yaygınlaşmasına, çocuklar ve aileleri için umut dolu bir geleceğin inşasına katkı sağlıyor.

Müşterilerine en yeni teknolojilerle, yüksek kaliteli hizmet sunan, inovatif yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up 2016 yılından bu yana AÇEV’e verdiği desteği sürdürüyor.

Multinet Up, 2017 yılında AÇEV’in “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkesiyle ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara, anne babalara ve genç kadınlara yönelik olarak uyguladığı eğitim programlarına destek verdi. Bu yolla, çocukların okul öncesi eğitimden faydalanmasına, annelerin çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesine, babaların “ilgili baba “olmasına, genç kadınların hayatla buluşmasına ve hayallerine bir adım daha yaklaşmasına imkân sağladı.

Multinet Up 2016 yılında da AÇEV’in Kınık İlçesi’ne bağlı Poyracık Köyü’ndeki Aile ve Çocuk Yaşam Merkezleri’nde, okul öncesi eğitim alamamış çocukları ilköğretime hazırlamak ve annelerine çocuklarının gelişimleri konusunda beceriler kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği eğitimlere destek olmuştu

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