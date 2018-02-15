Onaylanan Kredi Nasıl İptal Edilir?

Günümüzde nakit ihtiyacı bulunan binlerce kişi bankalar tarafından verilen kredi imkanlarından yararlanmayı tercih ediyorlar. Verilen kredi imkanlarının genişletilmesi sebebiyle pek çok kişi kolaylıkla kredi kullanabiliyor. Kredi miktarları azalıp artmasına rağmen sürecin aynı şekilde ilerlediği biliniyor. Tüketicilerin büyük bir kısmı en küçük nakit ihtiyaçlarında bankalara başvurarak kredi seçeneklerini değerlendirmeye başlıyorlar. Banka kredileri için bankalara başvuru yapılırken doğru miktarları, doğru ödeme seçeneklerini ve faiz oranlarını araştırmak gerekiyor. Aksi takdirde pek çok kredi mağdurunun ortaya çıktığı ifade ediliyor. Tüketicilerin kredi onayını almalarının ardından kredi almaktan vazgeçmeleri halinde birtakım işlemler gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Onaylanan Krediyi İptal Etmem Mümkün Mü?

Yasalarla korumaya alınan tüketici hakları çerçevesinde onaylanan kredide sözleşme imzalansa dahi krediyi almaktan vazgeçmek mümkündür. Onaylanan kredinin konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi olması fark etmiyor. Tüketici hakları çerçevesinde memnun kalınmayan ya da cayılan ürünlerin geri iade edilebileceği ifade edilirken aynı durumun kredilerde de geçerli olduğu belirtildi. Tüketici hakları tarafından korunan haklar çerçevesinde sözleşmelerden cayma süresi 14 gün olarak belirlendi.

Onaylanan krediyi iptal etmek için kredinin hangi yöntemlerle alındığına bakılması gerekiyor. SMS yoluyla yapılan başvuruların ardından tekrar bankanın çağrı merkezini arayarak vazgeçtiğinizi belirterek durumu anlatmanız halinde onaylanmış krediyi iptal edebilirsiniz. Ardından parayı hesaba havale etme işlemleri kısa süre içerisinde durdurulacaktır.

Hesabın paraya yatmasının ardından pek çok kişi vazgeçmek için çok geç olduğunu düşünebilir. Ancak sanıldığı gibi olmamakla birlikte tüketiciler banka şubesine giderek iptal isteğinizi anlatabilirsiniz. 14 günlük süreç içerisindeyse iptal işlemleri başlatılmış olur. Bankaların sözleşmeler ve haklar gereğince ek ödeme talep etme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Bankalar tarafından alınan işlemler 14 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Ardından onaylanan krediyi almak istemeyen tüketiciler bu sayede geri dönmüş olacaklar.