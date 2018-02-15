Tüpraş 2017’de Net Kârını Ciddi Oranda Artırdı! İşte Geçen Yılın Finansal Sonuçları
Advert Advert Advert

Tüpraş 2017’de Net Kârını Ciddi Oranda Artırdı! İşte Geçen Yılın Finansal Sonuçları


Tüpraş 2017’de Net Kârını Ciddi Oranda Artırdı! İşte Geçen Yılın Finansal Sonuçları
Tüpraş 2017’de Net Kârını Ciddi Oranda Artırdı! İşte Geçen Yılın Finansal Sonuçları Çiğdem Yeniay - Tarih: 15-02-2018 Saat: 11:38
Anasayfa Şirketler Tüpraş 2017’de Net Kârını Ciddi Oranda Artırdı! İşte Geçen Yılın Finansal Sonuçları

Tüpraş geçen yıla ilişkin mali raporunu tamamladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamaya göre şirketin net kârı 2017’de yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Tüpraş geçen yıla ilişkin mali raporunu tamamladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamaya göre şirketin net kârı 2017’de yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Tüpraş Net Kârını Yüzde 100’ün Üzerine Taşıdı

Tüpraş, 2017 yılını başarılı bir şekilde tamamladı. Şirketin yıl sonu mali tablosu yılın iyi geçtiğinin kanıtı oldu.

Tüpraş dün akşam saatlerinde 2017’nin finansal sonuçları hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yaptı. Buna göre şirketin 2017 yılında ulaştığı net kâr 3 milyar 81 milyon lirayı buldu. Bu rakam bir önceki yılın net kârını yüzde 112,6 oranında geçti. Şirketin 2016 yılında ulaştığı net kar bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 gerilemişti. Toplamdaki net kâr ise 1 milyar 790 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Aynı yıllar dikkate alındığında şirket hasılasındaki artış yüzde 55’i gördü. 2017 yılının sonunda ulaşılan hasılaysa 53 milyar 950 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada 2018 yılına ilişkin beklentiler ve hedeflerde ifade edildi. Buna göre şirket bu sene 28 milyon 300 bin tonluk üretim yapmayı hedefliyor. Toplam satıştaki beklenti ise 31 milyon ton olarak tahmin edildi.

Tüpraş, hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemek için 2018’de büyük yatırımlarda yapacak. Üretimin artması adına yapılacak rafinaj yatırımlarının 250 milyon dolar seviyesinde gerçekleşecek.

Petrol piyasasının en çok tercih edileni olan Brent petrolde fiyat tahmini de yapan Tüpraş, 2018 yılında ortalama varil fiyatının 55 ile 60 dolar civarında olacağını tahmin etti.

Akdeniz rafineri marjında varil fiyatın 4 Dolar 75 sent ile 5 dolar arasında değişeceği öngörüldü. Şirketin net rafineri markajınınsa varil başına 7 dolar 50 sent ile 8 dolar arasında değişeceği belirtilenler arasında yer aldı. 

tüpraş finansal sonuçlar kamuyu aydınlatma platformu tüpraş net kâr
KREDİ HABERLERİ
KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi? KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi? KMH Avans hesapla kredi ödemesi yapılması konusu öncesinde KMH sisteminin çalışma mantığını anlamakta fayda var.
Kredi Ön Onayı Nasıl Alınır?
Kredi Ön Onayı Nasıl Alınır? Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bankalar tarafından verilen krediler için farklı başvuru seçenekleri sunuluyor. Başvuru işlemlerini kolaylaştırmak için tüketicinin şubeye gitmesine gerek kalmadan...
Onaylanan Kredi Nasıl İptal Edilir?
Onaylanan Kredi Nasıl İptal Edilir? Günümüzde nakit ihtiyacı bulunan binlerce kişi bankalar tarafından verilen kredi imkanlarından yararlanmayı tercih ediyorlar. Verilen kredi imkanlarının genişletilmesi sebebiyle pek çok kişi kolaylıkla kredi kullanabiliyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bitcoin 10 Bin Dolara Koşuyor!
Bitcoin 10 Bin Dolara Koşuyor!
15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?
15 Şubat Güncel Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?