Toptalent.co İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Yükünü Azaltmayı Hedefliyor

Bir iş ilanlarına gerçekleşen ilgili ve ilgisiz çok sayıda başvuru İnsan Kaynakları (İK) departmanlarının doğru adaylara ulaşmak için harcadığı zamanı artırırken, verimliliği de düşürüyor. Diğer yandan; en iyi yetenekleri çekmek, onlarla etkileşim kurmak ve işe almak da her geçen gün zorlaşıyor. Bu noktada Türkiye’nin en seçkin genç yeteneklerine ulaşmayı sağlayan online kariyer platformu toptalent.co ile önemli bir avantaj elde eden şirketler, artık baştan sona tüm İK süreçlerini dijital ortamda kolayca tamamlamanın rahatlığını da yaşayacak. Yakın zamanda, işe alım ve değerlendirme süreçlerini dijitalleştiren Peoplise ile sistemini entegre eden toptalent.co, bu sayede İK yöneticilerinin yükünü hafifletiyor. Bu işbirliği ile toptalent.co ve Peoplise kullanan şirketler; toptalent.co’nun üniversite eğitimi almış en iyi genç yeteneklerini otomatik olarak değerlendirme adımlarında görebiliyor. Sistematik şekilde değerlendirmeleri ve mülakatları dijital ortamda yaparak, kendilerine uygun yeteneklere verimli bir süreç sonunda ulaşabiliyorlar.

Sadece üniversite eğitimi almış genç yeteneklere odaklanan online kariyer platformu toptalent.co, İK yöneticilerinin yükünü hafifletecek önemli bir işbirliğine imza attı. İşe alım ve değerlendirme süreçlerini dijitalleştiren Peoplise ile sistemini entegre eden toptalent.co’nun Kurucu Ortağı Mehmet Aksu bu önemli işbirliğiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yeteneklerini buluştururken, her iki tarafın da beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda daha önce platformumuza eklediğimiz; “İşveren Markası Profilleri”, Networking Buluşmaları”, “İşe Alım Programları” gibi ürünlerle klasik kariyer platformlarının ötesinde fark yaratmayı başarmıştık. Peoplise ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle de en iyi yetenekleri arayan şirketlere baştan sona, akıllı ve bütünleşik bir dijital işe alım deneyimi sunuyoruz. Böylece, tek bir tıkla en iyi yetenekleri çekebilecek olan şirketler Peoplise sistemi üzerinden tüm değerlendirme aşamalarını kolayca gerçekleştirerek, aradıkları doğru adaya hızlı bir şekilde ulaşacak.” diye konuştu.

“Entegrasyon İle İşe Alım Deneyimini Mükemmelleştiriyoruz”

Şirketler Peoplise ile işe alım sürecindeki envanterleri, sınavları, video ve online mülakatlarını ve mobil değerlendirme araçlarını kolaylıkla uygulama imkanı buluyor. Sistem üzerinden bugüne kadar 600 binin üzerinde aday değerlendirildiğine dikkat çeken Peoplise Kurucu Ortağı Çağatay Güney, “toptalent.co ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon sayesinde işe alım deneyimini mükemmelleştirerek, insan kaynakları profesyonellerinin çok ciddi bütçe ve zaman kazanmasını sağlıyoruz. Şirketler aradıkları yetenekleri çok daha verimli ve kolay şekilde bulabilecekler.” dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketleriyle çalışan ve insan kaynakları ekosisteminde fark yaratmaya devam eden iki şirket, en iyi yetenekleri şirketlere sunmak için iş birliğinin ilerleyen günlerinde, farklı ve yenilikçi işe alım araçları sunacaklarının haberini de şimdiden veriyorlar