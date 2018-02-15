Vestel Güney Kore Devini Alamadı

Vestel, Güney Koreli elektronik devi olan Daewoo’ya satın alma için teklif vermişti. Satın alma sürecinde Vestel ve Daewoo görüşmeleri tamamladı. Buna göre Güney Koreli şirket yoluna başka bir alıcı ile devam etmeye karar verdi.

Vestel ve Daewoo Satın Alma Görüşmelerini Sonlandırdı

Faaliyetlerine Güney Kore merkezli olarak devam etmekte olan Dongbu Daewoo Electronics Corporation satış sürecinde önemli bir karar verdi. Vestel’in satın alma teklifini ret eden elektronik devi, görüşmelere başka bir taliple devam etmeye karar verdi. Şirket bu kararı Vestel’e iletti.

KAP’a Açıklama Yaptı

Vestel şirketin kararı sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yaptı. Açıklamada Dongbu Daewoo Electronics Corporation ile devam etmekte olan satın alma görüşmelerinin tamamlandığı ifade edildi. Güney Koreli şirketin görüşmelere farklı bir firmayla devam edeceğinin altı çizildi.

Satın Almada Görüşme Süreci İstenen Şekilde Sonuçlanmadı

Vestel, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, özel durum açıklamasının 2017 yılının 22 Aralık tarihinde yapıldığını belirtti. Bu kapsamda Dongbu Daewoo Electronics Corporation ile yapılan pazarlık görüşmelerinde neticeye ulaşıldığı, şirketin bu süreçte diğer alıcılarla da görüştüğü, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını kaydetti. Görüşmeler sonunda Dongbu Daewoo Electronics Corporation’ın satın alma görüşmelerine farklı bir alıcı ile devam edeceği bildirildi. Bunların yanında şirketin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinden yüzde 94,62’lik kısma sahip olduğu da kullanılan ifadeler arasında yer aldı.

KAP’a yapılan açıklama dışında sessizliğini koruyan beyaz eşya devi Vestel’in yeni satın alma hedefi ise şimdiden merak edilmeye başlandı.