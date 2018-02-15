May Siber Teknoloji Yeni Yapılanmaya Gitti

Türkiye’nin lider siber güvenlik şirketi May Siber Teknoloji, 2018 yılına, yeniden yapılanarak başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, şirketin tüm hisselerini (%100)19 Ocak 2018 tarihinde devralarak tek hissedar oldu. Ayrıca uzun dönem stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla şirketin kurumsal yapısında da değişikliğe gidildi.

Bu değişiklik çerçevesinde, May Siber Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne sektörün önemli isimlerinden İlkem Özar getirilirken, Şirket Yönetim Kurulu ise Mehmet Ali Yalçındağ’ın başkanlığında yeniden oluşturuldu. Yönetim kurulu üyeliklerine Mali İşler Grup Başkanı Serdar Sarı ve İcra Kurulu Üyesi Haydar Şar getirildi.

Yalçındağ 'Uluslararası Marka Olacağız'

Yazılım sektöründe başka bir yazılım şirketinde hissedarlığı bulunmadığını belirten, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’de ve dünyada siber güvenlik gibi stratejik bir alanda, yerel çözüm üretiyor olmak çok kritik bir öneme sahip. Bununla beraber, hedefimiz sadece yerel kalmayıp, uluslararası bir marka olarak dünyaya açılmaktır. Şirketimizdeki yeni yapılanma bu yolda atılan adımlardır. ” dedi.

May Siber Genel Müdürü İlkem Özar da açıklamasında, “Gerek devlet ve kamu, gerek ise özel sektörde bilginin bu kadar değerli olduğu bir dönem olmamıştır. Siber atakların çoğunluğunu artık şirketlerin ve kişilerin özel bilgilerine yönelik ataklar oluşturuyor. Bilginin korunması ve güvenliğinin sağlanması, gelecek yılların en önemli ve kritik konularından biri olacak. May Siber Teknoloji olarak hem Türkiye’de, hem de yurtdışında kurumların lider güvenlik firması olmak için yatırımlarımız artarak devam edecektir” dedi.

May Siber Genel Müdürlüğüne Getirilen İlkem Özar Kimdir?

Yeniden yapılanma çerçevesinde May Siber Teknoloji Genel Müdürlüğü görevini üstlenen İlkem Özar, sektörde 20 yılı aşkın ulusal ve bölgesel deneyime sahip bir isim. Özar, bankacılık ile başladığı kariyerine, Unilever’de pazarlama ile devam etti. 1998 yılında bilişim teknolojileri (BT) sektörüne transfer olarak, Microsoft bünyesinde yaklaşık 13 yıl Türkiye’de ve Ortadoğu’da çeşitli yöneticilik kademelerinde görev aldı. 2010 yılında CA Technologies Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atanan Özar, son 5 yıldır McAfee Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü olarak görev yapıyordu. Özar, Şubat 2018 itibarıyla May Siber Teknoloji Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.