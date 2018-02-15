İkinciyeni.com Yeni Yönetmelik Hakkında Açıklama Yaptı

Anadolu Grubu’na bağlı Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama şirketi Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Özgür Maraş, dün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı ikinci el motorlu araçların ticaretiyle ilgili yönetmeliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yönetmelikle ikinci el araç alan tüketicilerin lehine olduğunu belirten Özgür Maraş, zorunlu hale gelen bu uygulamanın çok büyük bir bölümünün ikinciyeni.com’da hali hazırda uygulandığını ifade etti. Özellikle, ikinci el araçların satışı öncesinde ekspertiz raporunun düzenlenerek, takip sisteminin kurulmasının tüketicilere büyük güvence verdiğine dikkat çekti.

“8 Yaş Veya 160 Bin Kilometrenin Üzerindeki Otomobillere Garanti Yok”

Maraş sözlerine şöyle devam etti: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el motorlu araçların ticaretiyle ilgili yayımlanan yönetmeliğe göre; ikinci el otomobiller satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre aracı satan işletmenin garantisi altında olacak. Garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 30 iş günü içinde giderilecek. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye ait olacak. Ancak 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki otomobiller için garanti uygulaması olmayacak.

Bu yeni düzenlemeyle biz ikinciyeni.com olarak; zorunlu hale gelen birçok uygulamayı uzun süreden itibaren kullanıcılarımıza sunuyoruz. ikinciyeni.com’dan otomobil satın alanlar olumsuz bir sürprizle karşılaşmıyor” dedi.

Ekspertiz Raporu İkinciyeni.com’da Standart

ikinciyeni.com’un Türkiye’deki ilklere imza atan bir iş modeli olduğunu ifade eden Özgür Maraş, müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini dolayısıyla ekpertiz konusunda hassas olduklarını belirtti. ikinciyeni.com’da ekpertiz konusunda geniş tecrübeleri ve uzmanlığı ile bağımsız kuruluş olan TÜV SÜD ile uzun bir süredir çalıştıklarını belirten Maraş, satın alınan otomobil durumunun ekspertiz raporundan farklı olduğu tespit edilmesi halinde 7 iş günü içinde iade garantisi verdiklerini de kaydetti.

Yapay zeka uygulaması olan Carwizz ile ikinciyeni.com, diğer ikinci el otomobil satış platformlarından bir adım önde olduğunu söyleyen Maraş, “ikinciyeni.com üyeleri akıllı fiyatlandırma modülü olan Carwizz üzerinden otomobillerinin, piyasa değerini kolayca öğrenebiliyor. Carwizz ekspertiz raporunda, mevsimsel ve ekonomik etkilerde dahil olmak üzere otomobilleri en ince detayına kadar inceliyor. Güncel otomobil değerlemesinin yanı sıra, Carwizz’i otomobiller için yaptığımız gelecek fiyat öngörülerinde ve hasar analizlerinde de kullanabiliyoruz” dedi.