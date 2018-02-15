Bitcoin 10 Bin Dolara Koşuyor!

Kripto para piyasasının gözdesi Bitcoin yükselişine bugünde devam etti. Bitcoin kaç dolar oldu? Sanal para yatırımcısının güzü son 24 saatlik değişimde güldü.

Bitcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor

Kripto para piyasasına yönelik yapılan düzenlemeler, Bitcoin’deki hızlı yükselişe engel olmadı. Bu ayın ilk günlerinde büyük kayıplarla karşı karşıya kalan sanal para dünyası, son zamanlarda düşüş yönlü hareketleri yükselişe bıraktı. Piyasanın en çok rağbet gören ve en büyüğü olan Bitcoin yatırımcısını memnun etti.

Bilindiği üzere Bitcoin Şubat ayına giriş yaptığımız günlerde 6 bin dolar sınırına kadar düştü. Bu haftanın başında ise bir Bitcoin 8 bin dolara kadar yükseldi. Geçen 48 saatlik değişimde ise değerini büyük oranda artırdı ve kritik sınır olarak ifade edilen 9 bin doları aştı. Dün aşılan bu sınır, sanal para piyasasının yeniden hareketlenmesine neden oldu.

Kripto paralar arasında en büyük payın sahibi olan Bitcoin, son 24 saat içerisinde değerine değer katarak, 9 bin 862 dolara yükseldi. Değişim gün sonunda nasıl olacak şimdilik bilinmezken, on bin dolarlık sınırın aşılmasına muhtemel bakılıyor.

Kripto Para Piyasasında Son Dakika Değişimler…

Bitcoin’in günlük değişimi yüzde 10,78’lik artışa işaret ediyor. Şu anlarda bir Bitcoin 9 bin 798 dolardan işlem görüyor. Piyasanın ikinci büyüğü olan Ethereum son 24 saatte yüzde 8,39’u bulan oranda değerlendi. Ethereum şu dakikalarda 939 dolardan işleme alınıyor. Ripple ise yüzde 8,8’lik değer artışına ev sahipliği yaparak, kazancı 1,1 dolara çıkardı.

Piyasada işlem gören ve 8 bin 792 farklı borsada işleme alınan sanal paraların piyasa değeri, yükselişler sonrasında 476 milyar dolara ulaştı.