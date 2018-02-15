Sevgililer Günü Alışverişi Şaşırttı
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Sevgililer Günü Alışverişi Şaşırttı


Sevgililer Günü Alışverişi Şaşırttı
Sevgililer Günü Alışverişi Şaşırttı Elif İşçi - Tarih: 15-02-2018 Saat: 12:24
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Teknoloji odaklı bir araştırma şirketi olarak görev yapan incehesap.com adresi sevgililer günü alışverişi konusunda ezber bozdu. Tercih edilen hediyeler son derece şaşırttı.

Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com Sevgililer Günü dönemine ait verileri ile çiftlerin alışveriş tercihlerinin Şubat ayında geçirdiği değişikliği ortaya koydu. Normal dönemin tam tersi bir tablo çizen verilere göre kadınlar gaming ürünlerine, erkekler ise bulaşık makinelerine ilgi gösterdi.

Tüm dünyada heyecanla kutlanan özel günlerden biri olan Sevgililer Günü, alışveriş alışkanlıklarının üzerinde büyük bir etki bıraktı. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com’un

Sevgililer Günü’nü kapsayan döneme ait verilerine göre bu yıl kadınlar gaming ürünleri satın alırken, erkekler ise ilgisini beyaz eşyalara yöneltti. Yılın diğer dönemlerinde erkek kullanıcıların ilgi gösterdiği gaming kategorisinde kadınların satın alma oranı yüzde 8,3’ken, bu oran Şubat ayında yüzde 21,7’ye ulaştı. Beyaz eşya kategorisinde ise erkeklerin alışveriş oranı yüzde 16,1’den 34,7’ye yükseldi. Bu kategorinin yıldızı ise bulaşık makinesi oldu.

Doğuda Sevgililer Günü Hareketliliği

incehesap.com üzerinden en çok alışveriş yapan iller Sevgililer Günü döneminde de değişmedi. İstanbul yüzde 29,523, Ankara yüzde 8,33 ve İzmir yüzde 6,54’lük satış payı ile başı çekerken Doğu illeri sürpriz satışlara sahne oldu. Mardin’de yıl genelinde satış yüzdeleri 0,80 seviyelerinde seyrederken Şubat ayında bu oran yüzde 2,1’e yükseldi. Benzer artış oranı Iğdır’da da gözlemlendi.

Oyun Tutkunu Sevgililerin Yüzleri Güldü

Gaming ürünlerinin daima yoğun ilgi gördüğü incehesap.com, oyun aksesuarları konusunda Sevgililer Günü’nde de akla ilk gelen adreslerden biri oldu. Gaming ürünlerini ise cep telefonları izledi ve iPhone 8 ile iPhone X satışlarında yüzde 18,7 oranında artış söz konusu oldu. Apple marka telefonların yanı sıra bin 500 TL’nin altındaki cep telefonlarına gösterilen talep de yüzde 9 arttı.

Cep telefonları satışlarının yüzde 25’ini kapsayan satışların aynı üründen 2 adet satın alma şeklinde gerçekleşmesi de çiftlerin aynı model telefon kullanmaktan keyif aldıklarını vurguladı

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