KMH Avans Hesap ile Kredi Ödenir mi?

KMH Avans hesapla kredi ödemesi yapılması konusu öncesinde KMH sisteminin çalışma mantığını anlamakta fayda var.

KMH’nın açılımı: Kredili Mevduat Hesabı’dır. Bu ürünü iyi tanıyabilmek adına hem kredi, hem de mevduat hesabı hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olunması gerekir. Sözlük anlamına göre kredi, belirli bir miktarda nakit parayı ya da günün nakit para değerine göre belirlenen bir emtiayı temin edip, belirli bir vade süresi boyunca, periyodik ya da aperiyodik olarak, temin etme aşamasında belirlenen faiz oranı ya da kâr payı oranının da eklenmiş hali ile geri ödenmesidir. Mevduat hesabı ise, belirli bir miktardaki nakit parayı, dövizi ya da altını bir banka ya da finans kurumunda, belirlenen vade süresi sonunda anlaşılan faiz oranı ya da kâr payı oranı üzerinden getiri sağlanabilmesi adına açılan bir vadeli hesap türüdür.

Hem kredi, hem de mevduat tanımını anladıktan sonra, Kredili Mevduat Hesabı (KMH)’nın sözlük tanımına geçebiliriz. Kredili mevduat hesabı, kişinin ya da kurumun sahip olduğu mevduat hesabı ile ilişkili (bağlı) olarak banka tarafından açılan, gerekmesi durumunda ise herhangi bir başvuru yapılmadan, kredi kartının faiz oranlarına göre daha düşük faiz oranları ile nakit avans hizmeti sunan bir bankacılık ürünüdür.

KMH, halk arasında avans hesabı olarak da tanınmaktadır. Herhangi bir başvuru yapılmadan kullanılıyor olması, müşteriler için bu durumu cazip hale getiriyor olsa da, Kredili Mevduat Hesabı’ndan çekilen paralar için de bankaların bir faiz politikası uygulaması vardır. Kısa süreli (bir ya da birkaç günlük) borçlanmalar için diğer finansman türlerine göre avantajlı bir seçenek olan KMH, uzun vadeli borçlanmalara göre oldukça yüksek faiz uygulamaları sebebiyle kullanıcıya önemli ölçüde zarar verecektir.

Eğer hesabınıza tanımlı bir KMH’nız var ise, rahatlıkla bu hesaptan nakit çekimi yaparak kredinizin ya da kredi kartınızın ödemesini yapabilirsiniz. Lakin bu ödemenin de kısa bir zaman zarfı içerisinde kredili mevduat hesabınıza tekrar aktarılması gerekmektedir. Acil durumlar, hızlı bir şekilde geri ödemesinin yapılabileceği durumlarda büyük bir kolaylık sunan kredili mevduat hesabı limiti, olası bir gecikme halinde hem kredilere, hem de kredi kartlarına oranla çok daha yüksek faiz oranları uygulanması sebebiyle kullanıcıları mağdur edebilmektedir.

Kredili mevduat hesabı, kişinin acil durumları halinde kullanabileceği bir hesap türüdür. Bu yüzden, bu hesabın acil olmayan durumlarda kullanılmasından kaçınmak, oldukça faydalı bir davranış olacaktır.