Sodexo Entegre'den Yeni Aşçılık Atölyesi Başladı

Türkiye’de aşçılık mesleğinin ve istihdamın geliştirilmesine katkı sağlamaya odaklanan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi meslek liselerinde aşçılık atölyeleri kurmaya devam ediyor. Son aşçılık atölyesini Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi’nin CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Atölye desteği verdiğimiz okullarımızda şu ana kadar 350 öğrenciye ulaştık. Aşçılık mesleğinin gelişmesine katkı sağlamakla kalmıyor öğrencilerimize staj ve istihdam imkânı da yaratıyoruz. Şu anda Sodexo bünyesinde destek olduğumuz okullarda okuyan 20 stajyerimiz geleceğe hazırlanıyor” dedi. Açılışa katılan Sodexo Akdeniz Bölgesi Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü ise, “Türkiye’de gerçekleştirilen bu proje global olarak benimsediğimiz yaşam kalitesini yükseltme misyonumuz ile birebir örtüşüyor. Türkiye ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye’de aşçılık eğitiminin yaygınlaştırılmasına ve eğitim kalitesinin arttırılmasına destek olmayı amaçlayan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Sancaktepe Fehmi Yılmaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ardından Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçılık atölyesi açtı. Türkiye’deki donanımlı aşçı sayısını artırmayı misyon edinen sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında üçüncü aşçılık sınıfını aşan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, önümüzdeki günlerde 2 okulda daha aşçılık sınıfı açmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de İstihdamın ve Aşçılığın Gelişmesine Katkı Sağlandı

Aşçılık sınıfları ile öğrencilerin eğitim kalitesinin geliştirilmesine ve daha donanımlı olarak mezun olmalarına katkı sağladıklarını anlatan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Destek olduğumuz okullarda yalnızca atölye kurmuyoruz öğrencilerimizin yıl boyunca derslerinde kullanacakları malzeme tedarikini de sağlıyoruz. Ancak en önemlisi öğrencilerimizin Sodexo çatısı altında staj yapmalarına imkân tanıyor ve başarılı öğrencilere istihdam fırsatı veriyoruz. Şu anda Sodexo Entegre’de 20 öğrencimiz geleceğe hazırlanıyor” dedi. Zeytinoğlu, öğrencileri Sodexo’nun profesyonel şefleriyle de bir araya getirdiklerini anlatarak, “Öğrencilerimizin yarışmalara katılımını da destekliyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları için onları yüreklendiriyor ve pratik eğitimlerinin geliştirilmesi için tüm kaynaklarımızla destek oluyoruz” diye konuştu.

2 Aşçılık Atölyesi Daha Yolda

Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden sonra 2 atölye daha kurmaya hazırlandıklarını anlatan Zeytinoğlu, “1879 yılından bu yana eğitim veren bu okulda günümüz teknolojilerini ve ihtiyaçlarını barındıran bir aşçılık atölyesi kurup, çocuklarımızın kullanımına sunmak bizim için çok kıymetli” dedi.

Global Misyonun Bir Yansıması

Açılışa katılan Sodexo Akdeniz Bölgesi Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü Nadia Bertaggia Sodexo’nun dünyanın en büyük 20 işvereni arasında yer aldığını belirterek, “Hizmet verdiğimiz 80 ülkede her çalışmamızı yaşam kalitesini yükseltme misyonuyla gerçekleştiriyoruz. Amacımız dokunduğumuz her kurum ve her insanın hayatında olumlu değişim yaratmak. Sodexo Entegre’nin Türkiye’de hayata geçirdiği bu proje hem sektörün hem de öğrencilerin gelişime katkı sağladığı için çok kıymetli” dedi.