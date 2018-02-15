Bütçenin Ocak Ayı Gideri 56,5 Milyar Lira!

Yılın ilk ayına ilişkin bütçe uygulamaları sonuçları belli oldu. Buna göre merkezi yönetimin bütçe gelirleri 58 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi. Yönetimin giderleri ise 56 milyar 500 milyon TL olarak kaydedildi.

Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Bir Yılda Yüzde 19,4 Arttı

Ocak ayı bütçe uygulamaları sonuçlarını Maliye Bakanlığı açıkladı. Bakanlık inceleme sonuçlarına göre bütçe geliri, 2017’nin Ocak ayına kıyasla yüzde 1 oranında azaldı. Bütçe giderlerindeki bir yıllık değişimse yüzde 19,4’lük artışa işaret etti.

Maliye Bakanlığı açıklamasında merkezi bütçenin 1 milyar 700 milyon lira fazla verdiğini ifade etti. Faiz dışı fazla ise 7 milyar 700 milyon lirayı buldu.

Türkiye bu yıl için merkezi yönetimin giderlerine 762 milyar 753 milyon liralık harcama tahmin etmişti. Ocak ayının ilk gününden son gününe kadar ayrılan ödeneğin 56 milyar 531 milyon lirası gider olarak kayda geçti. 2017 yılının Ocak ayında yapılan giderlerin toplamı ise 47 milyar 347 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Türkiye Ocak ayında faiz hariç bütçe giderlerini için 691 milyar 53 milyon liralık ödenek öngörmüştü. İşte bu tutarın yüzde 7,3’üne denk gelen 50 milyar 504 milyon liralık harcama Ocak ayında yapıldı. bu ayda personel giderlerindeki artış yüzde 12,5 oranında arttı. Personel giderlerine harcanan tutarsa ay sonunda 18 milyar 298 milyon lira oldu.

Devletin sosyal güvenlik kurumlarına aktardığı prim giderleri, 2017’nin ilk ayına kıyasla yüzde 13,5 oranında arttı. Toplamdaki gider üç milyar 185 milyon liraya denk geldi.

Merkezi yönetim giderleri içerisinde yer alan mal ve hizmet alımlarına Ocak ayında iki milyar 744 milyon liralık ödeme yapıldı. Mal ve hizmet alımlarına aktarılan ödenek bir yıllık zaman diliminde yüzde 40,6 oranında artış kaydetti.

Cari transferler kapsamındaki artış yılın birinci ayınca yüzde 5 arttı. Toplam transferse 19 milyar 170 milyon lira olarak hesaplandı.

Merkezi bütçe Ocak ayında emeklilik ve sosyal yardıma 8 milyar 423 milyon lira harcadı. Mahalli idarelere yönelik cari transferler toplamı 5 milyar 375 milyon lirayı buldu. Bunların yanında gider kalemleri arasında sermeye, borç verme ve faiz giderleri de yer aldı.