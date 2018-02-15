CNR EXPO İçin Geri Sayım Başladı

Spora ve sağlıklı yaşama değer verenler için organize edilen, sporun festival coşkusunda yaşanacağı CNR Sports Week İstanbul, en önemli markalarla on binlerce sporseveri bir araya getirecek.

Sporu yaşam tarzı ve felsefesi haline getirenlerin akın edeceği festival sayesinde Avrasya, eşi benzeri görülmemiş bir spor organizasyonuna sahip olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilecek olan Avrasya’nın en büyük spor festivali CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek. Uluslararası arenada da desteklenen festivale, Fransa’nın en önemli ticari kuruluşlarından Business France, Italian Trade Agency (İtalya Ticaret ve Yatırım Ajansı), İngiliz British Chamber Of Commerce (İngiliz Ticaret Odası Derneği) ziyaretçi desteğinde bulunacak.

7 Milyar Dolar Büyüklük

Türkiye'de 7 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek Avrasya’nın en büyük festivali olan CNR Sports Week İstanbul’da, spor ekipman ve donanımları, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları gibi akla gelebilecek spora dair tüm ürünler bir arada sergilenecek. Uzun ve sağlıklı yaşam konusunda ziyaretçilere eğlenerek bilinçlenme imkanı sağlayacak organizasyonda, dünyaca ünlü eğitmenler ilgi çekici seminerler verecek. Seminerlerde spor trendleri, ekipman parkuru, güncel spor trendleri gibi pek çok konu ziyaretçilerle paylaşılacak.

Sporu, İnsanların Hayat Felsefesi Haline Getirmek Amaçlanıyor

Sporu hayat felsefesi haline getirmenin amaçlandığı organizasyonda, atletizmden okçuluğa, masa tenisinden futbola, zumbadan stepe, aerobikten pilatese, bisikletten ekstrem sporlara kadar dört gün boyunca çok sayıda etkinliğe imza atılacak. Özellikle dünyanın en prestijli markalarından biri olan Technogym’in festival kapsamında gerçekleştireceği etkinlikler dikkat çekecek. Technogym, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, wellness ve bisiklet performanslarının da aralarında bulunduğu çeşitli sahne etkinliklerine ev sahipliği yapacak.