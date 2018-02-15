Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı
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Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı


Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı
Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı Elif İşçi - Tarih: 15-02-2018 Saat: 13:05
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Dünya enerji üretiminin çok büyük bir kısmını kapsayan temiz kömür üretimi için son teknolojiler ön plana çıkıyor. 2. kez düzenlenecek olan uluslararası temiz kömür teknolojileri zirvesi Nisan ayında gerçekleşecek.

Dünya enerji üretiminde yüzde 40 ile en önemli paya sahip olan kömürün temiz ve çevreci teknolojilerle nasıl üretilebileceği ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığındaki rolünün nasıl artırılabileceği 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’nda tartışılacak

Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından ikincisi düzenlenecek 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 10-11 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile düzenenlenen Zirve’ye kamu, kömür üreticileri, enerji firmaları, sektöre kaynak sağlayan finansman kuruluşları, tedarikçiler, üniversiteler ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık bin temsilci katılacak.

Lider Kömür Üreticileri ABD, Çin ve Hindistan Zirve’de

Zirveye dünya kömür üretimi ve tüketiminde lider olan ABD, Çin, Hindistan, Kanada, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Almanya, Güney Kore, Afrika ve Polonya’dan da sektör temsilcileri ve firma sahipleri katılacak.

Linyit ve Taş Kömrü Sahaları Ekonomiye Kazandırılmalı

Enerjide arz güvenliği ve üretim bağımsızlığı açısından yerli kömürden enerji üretiminin son derece önemli olduğunu belirten KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat, 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’nda kömür endüstrisinin yerli ve uluslararası temsilcileriyle birlikte en son teknolojik gelişmelerin masaya yatırılacağını belirtti. Yerli kömürün üretimdeki payının artırılarak ithalatın bir an önce azaltılması gerektiğini ifade eden Polat, bunun için linyit ve taş kömürü sahalarının bir an önce ekonomiye kazandırılması gerektiğinin altını çizdi. Yerli kömüre tüm tarafların sahip çıkması gerektiğini bildiren Polat, önemli olanın insanı ve çevreyi merkeze koyan, iş güvenliğinin en üst düzeyde düşünüldüğü, bilimsel, teknolojik ar-ge teknolojilerine odaklanmak olduğunu bildirdi.

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