Hükümet Otomobil Piyasası Ardından İkinci El Emlak Piyasasına El Atıyor!

İkinci el otomobil ticaretinden sonra emlak piyasasında da düzenlemeye gitmek adına hükümet adım atmaya başladı. Yöneltilen soruları cevaplandıran Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el emlak piyasasına yönelik bir yönetmeliğin hazırlandığını dile getirdi.

Bahsi geçen alan çerevesinde ciddi bir boşluk bulunduğunu bildiren Tüfenkci, özellikle son zamanlarda meydana gelen mağduriyetlerin söz konusu boşluktan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Hem Sektörden Hem Vatandaşlardan Talep Geliyor

Hem sektörden hem de vatandaşlardan konuya yönelik talep geldiğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, bahsi geçen konu çerçevesinde son değerlendirmelerin yapılmasının ardından yönetmelik haline getirilip Başbakanlığa sunulacağını işaret etti.

Mesleki yeterlilikler, işletmelerin fiziki alanlarına yönelik standart oluşturulması, emlakçıların almış olduğu komisyon oranlarını belirleme, ekspertiz raporlarının alınması gibi knularda düzenlemeler gerçekleştirileceğini ve gerçekleştirilen düzenlemelerde söz konusu boşluğun kapatılacağına vurgu yapan Bakan Tüfenkci, bu sayede hem alıcıların hem de satıcıların mağduriyet yaşamayacağını bildirdi.

Ovaköy Sınır Kapısı Hakkında Açıklama

Açıklamaları sırasında Ovaköy'de sınır kapısının açılmasına yönelik sürdürülen faaliyetlerle alakalı da bilgi aktaran Bakan Tüfenkci, eşbaşkanlığını yapmış olduğu Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı yapılacağını dile getirdi. Ovaköy'ün ele alınacağını ve bunun sonucunda nihai bir karara varılacağını ifade eden Tüfenkci, en azından burada bir karar alınarak, teknik biçimde çalışma yapılacağına dikkatleri çekti.

Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından bir toplantı daha gerçekleştirileceğini aktaran Bakan Tüfenkci, nisanda protokol imzalanmasını ve çalışmaların bir an önce başlamasını istediklerini sözlerine ekledi.