Otomotiv Devleri Atık Sudan Yakıt Üretti!

Otomobillerde benzin ve mazot adeta tarihe karışmak üzere. Elektrikle çalışan otomobiller son dönemin en çok konuşulan konularından biri haline gelirken, otomotiv sektöründe mühendisler, suyla çalışan araba yaparak, çıtayı yükseltti. Seat ve Audi'nin atık sudan yakıt üretimi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Otomotiv Devleri Alternatif Yakıt Arıyor

Doğal kaynaklar hızlı bir biçimde tükenme aşamasına gelirken, yakıt konusundaki alternatifler adına çalışmalara hız verildi. Dünya genelinde dizel otomobillerin kullanım oranları hızlı bir düşüş gösterirken, çok sayıda ülkede yasakların konuştuğu biliniyor. Otomotiv devleri ise yaşanan bu gelişmelerin ardından alternatif yakıt arayışı içerisine girdi.

Dünya genelinde öncü otomotiv devleri, elektrikli otomobillere yatırım gerçekleştirirken, İspanyol devi Seat ise piyasada bir ilke imza attı. Seat'ın üretimini yaptığı Aqualia modelinin atık su kullandığı bildirildi. Aracın, atık sudaki biyokatı ayrıştırarak elde edilen yakıtla çalıştığı belirtilirken, sudan üretilmiş olan biyoyakıtın benzine oranla yüzde 80 seviyesinde daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Audi Atık Suyu Sentetik Yakıta Dönüştürdü

Öte yandan Alman otomotiv devlerinden olan Audi'nin de genetiği değiştirilen bakteriler, karbondioksit ve güneş enerjisinin yardımı ile atık suyu sentetik yakıta dönüştürmeyi başardığı ifade edildi. Firmanın sudan sağlanan enerjiyi depolayan bir e-dizel üretimi gerçekleştirdiği söylenirken, yakıtın sistem içinde su üstünden üretimi yapılan fazladan enerjinin sentetik bir maddede depolanması ile elde edildiği dile getirildi.

E-dizel ve e-etanol olarak isimlendirilen bu yakıtların birkaç sene içerisinde TDI ve TFSI motoru bulunan Audi modellerinde kullanımının sağlanabileceği vurgulanırken, markanın ortakları konumunda bulunan Ineratec GmbH ve Energiedienst AG ile beraber İsviçre'nin Conton Aargau şehrinde yeni bir tesis kurarak, yenilenebilir kaynaktan e-dizel üretimi gerçekleştireceği ifade edildi.