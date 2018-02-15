Nestle Hedefi 5'inci Kez Tutturamadı!

Adı üretimini yaptığı çikolatalar ile anılan ve merkezi İsviçre'de bulunan dev gıda üreticisi konumundaki Nestle'nin satış adına koyduğu hedeflere ulaşmakta zorlandığı ifade edildi. Nestle'nin döviz kuru ve satın alma etkisinden arındırılmış olan organik satış büyümesinin geçtiğimiz sene içerisinde yüzde 2.4 seviyesinde gerçekleştiği dile getirilirken, analistlerin beklentilerinin ise yüzde 2.6 seviyesinde olduğu belirtildi.

2016 senesindeki büyümenin yüzde 3.2 ile Nestle'nin organik satışlarını takip etmeye başladığı 1990 senelerinin ortalarından bu zamana kadar en zayıf sonuç olduğu bildirilmişti. 2017 senesinin elde edilen verileri göz önüne alındığında ise söz konusu düşüşün derinleştiği göze çarptı.

Nestle Hedefi 5'inci Defa Kaçırdı

Yüzde 5 ila yüzde 6 arasında organik büyüme hedefi olan Nestle'nin 5'inci defa hedefini kaçırdığı aktarılırken, geçtiğimiz sene Alman sağlık şirketi Fresenius'tan transfer edilen CEO Mark Schneider açıklamalarında, Avrupa'da ve Asya'da gözlemlenen satışların cesaret verici olduğunu fakat Kuzey Amerika ve Brezilya pazarlarındaki satışların ise zor görünmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Nestle'nin 2017 senesinin Haziran ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şekerleme işinin Butterfinger, BabyRuth and 100Grand markalarıyla İtalya devi Ferrero'ya 2.8 milyar dolar bedelle satıldığı biliniyor.

Nestle'nin hissedarları arasında bulunan Amerikalı ünlü yatırımcı Daniel Loeb'in ise sahip olduğu yatırım fonu Third Point'in şirketin kar marjlarını artırabilmesi ve asıl işi olmayan bölümleri kapatması adına gerçekleştirdiği baskı biliniyor. Bu çerçevede Loeb'in Nestle'den L'Oreal hissesini satmak istediği ise geçtiğimiz dönemler içerisinde basında yer almıştı.

Şirketin Net Karında Yüzde 15.8 Düşüş

Öte yandan Nestle, 2014 senesinde yüzde 8 civarındaki hisselerini toplam 6.5 milyar euro bedelle Fransız firmasına geri sattığını bildirmiş ve L'Oreal yönetim kurulunda bulunan temsilci sayısı ise bir kişi azalarak 2 seviyesine düşmüştü. Ayrıca Nestle'nin 2017 senesine oranla yüzde 0.4 seviyesindeki bir artışla 96.9 milyar dolar ciro gerçekleştirdiği ve net karının ise yüzde 15.8 seviyesinde bir düşüşle birlikte 7.76 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.