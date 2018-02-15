Megakent İstanbul Toplam Nakdi Kredi Stoku İle Lider!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda, toplam nakdi kredi stoku geçtiğimiz sene sonu itibariyle 2 trilyon 127 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu kapsamda İstanbul'un liderlik koltuğunda oturduğu ifade edilirken, 2017 sene sonunda İstanbul'dan kullanılan nakdi kredi tutarının 855 milyar TL seviyesinde bulunduğu belirtildi.

İstanbul'u bu çerçevede Ankara'nın 271 milyar TL'lik kredi kullanımı ile izlediği belirtilirken, İzmir'in ise 109.2 milyar TL'lik kredi kullanımıyla takip ettiği dile getirildi. Toplam nakdi kredi kullanımında Ankara'nın payının yüzde 12.7 olduğu, İzmir'in payının ise yüzde 5.1 olduğu belirtildi.

İstanbul'da Nakdi Kredi Stoku Arttı

Son bir senelik dönem içerisinde toplam nakdi kredi stoku İstanbul'da yüzde 13.4 seviyesinde, Ankara'da yüzde 21.1 seviyesinde, İzmir'de ise yüzde 27.2 seviyesiyle artış gösterirken, İstanbul'da takipteki kredi alacak oranının geçtiğimiz sene içerisinde yüzde 2.5 olarak, Ankara'da yüzde 3.2 olarak, İzmir'de ise yüzde 3.1 olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sene sonu itibariyle nakdi kredi stoku en az olan ilin Bayburt olduğuna dikkat çekilirken, Bayburt'u bu çerçevede 872.1 milyon TL'lik kredi kullanımıyla Tunceli'nin, 1 milyar TL'lik kredi kullanımıyla Kilis'in ve 1.1 milyar TL'lik kredi kullanımıyl Ardahan'ın takip ettiği vurgulandı.

Borcuna En Sadık İl Gümüşhane

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranında geçtiğimiz sene itibariyle en düşük il olarak üzde 1.58 seviyesiyle Gümüşhane gösterilirken, bu oranla borcuna en sadık olan il unvanını taşıyan Gümüşhane'yi yüzde 1.88 seviyesiyle Siirt'in izlediği, yüzde 1.97 seviyesiyle Denizli'nin izlediği, yüzde 2.02 seviyesiyle ise Kahramanmaraş'ın izlediği belirtildi.

Öte yandan BDDK'nın verileri doğrultusunda Şanlıurfa'nın yüzde 5.82 seviyesiyle takipteki rasyosu en yüksek il olduğu dile getirilirken, Şanlıurfa'yı ise yüzde 5.48 seviyesiyle Kütahya'nın, yüzde 5.4 seviyesiyle Diyarbakır'ın, yüzde 5.3 seviyesiyle ise Afyon'un takip ettiği bildirildi.