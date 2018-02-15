Yapay Zeka İçin Yeni Öneriler

GelecekHane liderliğinde kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI)koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan “Türkiye Yapay Zirvesi” yoğun ilgi ve büyük bir başarıyla tamamlandı. Zirvede açılış konuşmasını gerçekleştiren, GelecekHane’nin kurucusu ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin fikir babası Halil Aksu, Türkiye’nin Yapay Zeka trenini kaçırmaması gerektiğini ifade ederek, yapay zekanın insana odaklanması gerektiğini söyledi. Madenlere insan yerine robot göndermeliyiz diyen Aksu, “Zor, yıpratıcı ve rutin işleri otomatikleştirmeli, insanların insanca çalışmalarını sağlamalıyız. Sağlık alanındaki hataları asgariye indirip, insan hayatlarını kurtarmalıyız” diye konuştu.

IBM ve Google Cloud’un yapay zeka uygulamalarıyla ilgili eğitim verdiği etkinlikte, finans dünyasında yapay zeka, ticaret dünyasında yapay zeka, yapay zeka ve etik, üretim dünyasında yapay zeka gibi konular uzmanlar tarafından detaylarıyla konuşuldu. Yapay zekanın hem bireysel hem de kurumsal etkileriyle, yapay zeka teknolojisinin günümüzde geldiği nokta ve gelecekte nereye doğru yol alacağı tartışıldı. Günümüzde teknoloji, sanayi, perakende, bankacılık gibi çok sayıda sektörde etkisini gösteren yapay zekanın etkilediği farklı sektörlerin öncü kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı zirvede; Yapay zekaya ilişkin çözümlerin demoların katılımcılarla paylaşıldığı etkinlikte, katılımcılar görüş ve deneyimlerini de paylaştılar.

Akademisyenler, özel sektör ve kamu temsilcileri, girişimciler ve teknoloji şirketleri, STK’lar ve basının desteğiyle ülkemizde yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla Mayıs 2017’de kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin bir ilke imza atarak organize ettiği “Türkiye Yapay Zirvesi” yoğun ilgi gördü. Etkinlikte; George Mason Üniversitesi’nden Robin Hanson, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Tofaş CDO’su Hayriye Karadeniz, Arçelik CDO’su Ahmet Hasanbeşeoğlu, Migros CIO’su Kerim Tatlıcı ve LCW COO’su Osman Şentürk gibi iş dünyasından çok sayıda önemli isim konuşmacılar arasında yer aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, GelecekHane’nin kurucusu ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin fikir babası Halil Aksu, yapay zekanın Türkiye için önemine dikkat çekerek üç öneride bulundu. Aksu; “İlk olarak, yapay zeka insana odaklanmalıdır. Madenlere insan yerine robot göndermeliyiz. Zor, yıpratıcı ve rutin işleri otomatikleştirmeli, insanların insanca çalışmalarını sağlamalıyız. Sağlık alanındaki hataları asgariye indirip, insan hayatlarını kurtarmalıyız. İkinci olarak, madem ki teknoloji verimi artırıyor, o zaman insanlar daha rahat çalışsın, daha az çalışsın. Başka bir deyişle, verimi %20 artıralım, Cuma gününü hafta sonu ilan edelim. Üçüncü olarak da, Türkiye Yapay Zeka Enstitüsü kurulsun, multi-disipliner araştırmalar yapılsın, işin standartları belirlensin, eğitim verilsin, ekosistemin gelişimine katkıda bulunsun” diye konuştu. Kapanışta ise Prof. Robin Hanson, katılımcıların ufkunu açan konuşmasında uzun vadeli bir gelecek senaryosu paylaştı.

Zirvede IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan ve IBM Orta Avrupa’dan Sorumlu Baş Veri Uzmanı Dr. Eva-Marie Muller-Stuler, finans dünyasındaki yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi aktarırken, Türkiye finans-sigorta sektöründen Anadolu Sigorta, İş Bankası, Yapı Kredi ve Miletos isimli girişim de bu alandaki deneyimlerini paylaştılar.

İlk günden beri Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifine destek veren Google Cloud’un Türkiye Genel Müdürü Önder Güler de Avrupa’daki en önemli 3 veri bilimcileri arasında yer alan Google Cloud EMEA Makine Öğrenmesi Uzmanı Khalid Salama ile ticaret dünyasındaki yapay zeka uygulamalarını ve son gelişmeleri paylaştı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Migros, Multinet, LC Waikiki ve Tanı Pazarlama’nın da deneyimlerini aktardığı etkinlikte, Vispera isimli girişim ise bu alandaki yapay zeka çözümlerini aktardı.

SAP’in sponsor olduğu Üretim Dünyası ve Yapay Zeka panelinde panelistler arasında yer alan Genel Müdür Uğur Candan yapay zeka uygulamalarıyla ilgili somut başarı öyküleri paylaştı. Panelde; Maersk, Tüpraş, Arçelik, Ford Otosan ve Tazi.ai isimli girişim de yapay zeka deneyimlerini aktardı. SAP EMEA South DGTAL İnovasyon Lideri Stratis Pelekidis ise yapay zeka ile ilgili vizyon sunumu gerçekleştirdi.

Etiya’nın sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye ve Yapay Zeka panelinde ise Türkiye’nin yapay zeka yol haritası tartışıldı. Etiya CEO’su Aslan Doğan’ın da konuşmacılar arasında yer aldığı panlede, TOBB, TEPAV, TTGV, hukukçu ve yatırımcılar yapay zekanın kamusal ve sivil toplum boyutuna da ışık tutan önemli tespitlerde bulundular ve stratejik öneriler sundular.

Turgen Yazılım Şirketi’nin Startup’ı olan Cbot.ai ve CompecTa’nın da etkinlik sponsorları arasında yer aldığı zirveye; yapay zekayı merak eden, meslek edinmiş, proje yapmak isteyen, çözüm satmak isteyen ve bu furyanın içinde yer almak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin ikincisi gelecek yıl yine 14 Şubat’ta, yani Sevgililer Günü’nde gerçekleştirilecek.