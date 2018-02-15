Beklenti Anketine Göre Dolar/TL Yıl Sonu Beklentisi Düştü

Piyasaların merakla beklediği Beklenti Anketi'nin sonuçları TCMB tarafından açıklandı. Bu kapsamda 2018 senesi sene sonu döviz kuru bir önceki anket dönemi göz önüne alındığında 4.12 TL seviyesindeyken, bu anket döneminde 4.10 TL olarak belirtildi. Yine aynı dönemler baz alındığında 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 4.24 TL seviyesindeyken, 4.18 TL olarak kaydedildi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisinin söz konusu dönemde yüzde 9.55 seviyesinde bulunduğu belirtilirken, bu anket dönemi baz alındığında yüzde 9.52 olduğu aktarıldı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisinin ise önceki anket dönemi sonuçlarında yüzde 9.24 seviyesinde olduğuna dikkat çekilirken, bu anket dönemi sonuçlarında yüzde 9.26 olduğu gözlemlendi.

TÜFE Beklentisi Yüzde 0.62

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anket sonuçları açıklamasında ise 2018 senesi TÜFE beklentisinin bir önceki anket döneminde yüzde 0.62 seviyesinde bulunduğunu, bu anket döneminde ise söz konusu rakamın yüzde 0.64 seviyesine çıktığını bildirdi. Mart ayındaki TÜFE beklentisinin ise aynı dönemler baz alındığıdan yüzde 0.78 ve yüzde 0.84 seviyesinde olduğu aktarıldı. Nisan ayına yönelik TÜFE beklentisinin yüzde 1.05 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

2018 senesi şubat ayı anket dönemi baz alındığında, katılımcıların 12 ay sonrasına yönelik olasılık tahminlerinin değerlendirilmesi sonucunda, tüketici enflasyonunun ortalama olarak yüzde 21.3 olasılık ile yüzde 8.50 ila yüzde 8.99 aralığında, yüzde 28.9 olasılık ile yüzde 9 ila yüzde 9.49 aralığında, yüzde 19.4 olasılık ile yüzde 9.50 ila yüzde 9.99 aralığında artacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Bahsi geçen anket döneminde nokta tahminleri doğrultusunda 24 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin değerlendirilmesi sonucunda ise, katılım gösterenlerin yüzde 18.8'lik diliminin beklentisinin yüzde 7.550 ila yüzde 7.99 aralığında, yüzde 24.6'lık diliminin beklentisinin yüzde 8 ila yüzde 8.49 aralığında, yüzde 17.4'lük diliminin beklentisinin ise yüzde 8.50 ila yüzde 8.99 aralığında bulunduğunun görüldüğü ifade edildi.

Döviz Kuru Beklentisi 4.10 TL

Öte yandan 2018 sene sonu döviz kuru beklentisinin bir önceki anket dönemi içerisinde 4.12 TL seviyesinde bulunurken, bu anket dönemi içerisinde 4.10 TL olduğu bildirilirken, 12 ay sonrası beklenti için aynı dönemler baz alındığında 4.24 TL seviyesindeyken, 4.18 TL seviyesinde olduğu belirtildi.