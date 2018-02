Yemeksepeti Yeni Ofisiyle Dikkat Çekti

Modern toplumlarda çalışanlar için ofis ortamı, yalnızca iş üretme mekânı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Günün önemli bir bölümü, hatta evde geçirilen süreden fazlası ofiste geçiyor. Hal böyle olunca mutlu bir çalışma hayatı için işini ve mesleğini sevmek yetmiyor, nasıl bir ofiste çalışıldığı da önem taşıyor. Dünyada sayılı örneği bulunan “çalışan odaklı ofislerin” Türkiye’deki temsilcisi ise Yemeksepeti’nin yeni ofisi “Yemeksepeti Park.”

Yemeksepeti, Türkiye’de yeni nesil ofis yaşamına öncülük ederek ilk kez 2011 yılında “Yemeksepeti Kampüs” ile farklı ve eğlenceli bir ofis ortamı yarattı. Bugün ise Yemeksepeti, yeni ofisi Yemeksepeti Park ile çalışanlarına sıra dışı bir çalışma ortamı sunuyor.

Esnek ve Özgür Çalışma Alanları ile Türkiye’de Bir İlk

Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık iş birliği ile hayata geçirilen Yemeksepeti Park, yaklaşık 10 bin m2’lik ferah bir alanda keyifle çalışma imkânı sunuyor. 5 kattan oluşan Yemeksepeti Park; 7/24 yaşayan, enerji dolu bir ofis ortamının hakkını veren detaylar düşünülerek tasarlandı. Ekip çalışmalarını destekleyen renkli çalışma alanlarının yanı sıra farklı tercihler ve beklentiler düşünülerek uyku odalarından oyun odalarına, spor salonundan kafelere, 1950’ler ilham alınarak ‘diner’ temasıyla tasarlanan yemekhaneden, tribüne, hamaklı kütüphaneden kış bahçesine kadar birçok sosyal alan tasarlandı.

Yeni nesil çalışan profilinin isteklerini her daim öncelik olarak benimseyip, sıradanlıktan uzak, esnek ve özgür ofisler yarattıklarını ifade eden Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, Yemeksepeti Park’ın felsefesini şöyle açıklıyor: “Yemeksepeti Park’ı dizayn ederken ana çıkış noktamız; kurum kültürümüzün en önemli parçası olan iletişimi, şeffaflığı ve takım çalışmasını çalışanlarımızın ofis ortamında da hissetmelerini sağlamaktı. Yemeksepeti Park’ın içinde dört duvarla çevrili tek bir oda yok. Yönetici odalarından toplantı odalarına kadar ayrı bir bölüm olması gereken her yer sadece şeffaf camla ayrıldı. Böylece şirket kültürümüzün özünde yatan açık kapı politikasını çalışanlarımıza sadece söylemekle yetinmeyip bunun içselleştirilmesini de arzuladık. Yemeksepeti’nde hiyerarşik bir yapıdan ziyade yatay bir organizasyon sisteminde çalışıyoruz. Çalışanlarımız her kademeden yöneticiyle iletişim kurabiliyor, farklı ekiplerle rahatça iş birliği yapabiliyor. Ortak çalışma alanlarının yanı sıra sosyal alanlar da bu dinamik kurguyu destekliyor. Çalışanlarımız çalışma saatleri dışında da beraber keyifle zaman geçiriyor. Böylece çok daha verimli sinerjiler ortaya çıkıyor. Bu anlayışın pekişmesi için ofisimizin de aynı felsefeyle tasarlanması şarttı.”

Nevzat Aydın: “Ev Konforunda Ofis Deneyimi Yarattık.”

Çalışanların mutluluğunu ve konforuna her zaman öncelik verdiklerini ve çalışırken mutlu olan kişilerin daha verimli çalıştıklarına inandıklarını belirten Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın; “Yemeksepeti Park ile ‘home office’ yerine ev konforunda ofis deneyimi yarattık.Yalnızca mesai tamamlamayı bekleyen değil, ofiste kaldığı süre boyunca orada olmaktan mutluluk duyan bir çalışan profilini görmeyi hedefliyoruz. Yemeksepeti Park içinde konumlandırılan sosyal alanların bazılarına başka ofislerde ayrı ayrı rastlayabilirsiniz. Fakat hepsini bir arada, bütünsellikle planlanmış bir biçimde ve tek bir ofis içerisinde görmeniz mümkün değil. Yemeksepeti Park’ta yer alan bu sosyal alanlar incelikle belirlendi ve uygulandı. Farklı zevklere ve tarzlara aynı anda hitap edebilecek bir ortak değer olarak tasarlandı. Bu yüzden Yemeksepeti Park’ı Türkiye’nin en iyi ve en yenilikçi ofisi olarak tanımlıyoruz.” dedi.

Global trendlerin bir yansıması olan Yemeksepeti Park, sosyal alanlarıyla geleneksel ofis ortamlarından ayrışıyor. Yemeksepeti Park; kafe, oyun odaları, kütüphane, fotoğraf stüdyosu, salıncaklar, hamaklar, kütüphane, bilardo masası, masa tenisi, spor odası, satranç, yemekhanede jukebox, Playstation odası gibi eğlenceli sosyal alanlara sahip. Çalışanlar bu alanlarda hem mesai boyunca hem de mesai saatleri dışında birlikte hoş vakit geçirebiliyorlar.

Yemeksepeti Park’ın en üst katında yer alan ihtişamlı tribünü ise Nevzat Aydın şöyle tanımlıyor: “Bu tribün Yemeksepeti’nin birlikteliğini, gücünü ve her daim coşkulu tarafını yansıtıyor.”

Uyku Molası Trendi

Yemeksepeti Park’taki bir diğer farklılık ise uyku odaları. Her katta yer alan toplam 8 adet uyku odası günün her saatinde çalışanlar tarafından kısa bir uyku molası için kullanılabiliyor. Ayrıca uyku odaları, içindeki çalışma masaları ve başarılı ses izolasyonu sayesinde, çalışanların masa başında odaklanamadıkları konulara burada yoğunlaşabilmelerine de imkân tanıyor.

Uyku odalarının çalışanlara sağladıkları bir hoşluk olmanın ötesinde verimliliği sağlamak için önemli olduğunun altını çizen Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Power nap olarak da bilinen gün içerisindeki kısa uyku molalarının daha fazla sabır, daha az stres, daha iyi reaksiyon süresi, daha fazla öğrenme kapasitesi ve daha fazla verimlilik sağladığı artık biliniyor. Çalışanlarımızın bu uyku molaları sayesinde performanslarının arttığını ve daha verimli çalıştıklarını çok net gözlemliyoruz.” diye ekliyor.

Tek Masa Etrafında Tek Bir Amaç: Müşteri Memnuniyeti

Her katın o departmanın ruhunu yansıtacak şekilde dizayn edildiğini vurgulayan Aydın, “Örneğin; Yemeksepeti Park’ın en önemli katı olan operasyon katını tamamen müşteri odaklı çalışmayı vurgulayacak şekilde planladık. Bu alana katacağımız en değerli detaylardan biri ise, sonsuz bir masa olmalı diye düşündük. Tüm katta tasarımsal olarak da göz dolduran tek bir masa var, 150+ kişi aynı anda çalışabiliyor ve bu sonsuz masa etrafında tüm operasyon ekibimiz birlik olarak müşteri memnuniyetimiz için 7/24 çalışıyor.” dedi.

Yemeksepeti’nin Sipariş Liderleri de Yemeksepeti Park’ta

15 bin restoranı aylık ortalama 8 milyon kullanıcı ile buluşturan Türkiye’nin en büyük pazar yerlerinden biri olan Yemeksepeti, yeni ofisinde kullanıcılarına da özel bir bölüm ayırdı. Ana giriş kapısının zemininden başlayıp danışma alanı zemini boyunca devam eden ‘Walk of Fame’, adını Holywood’un en ünlü isimlerinin bulunduğu cadde üzerindeki yıldızlardan alıyor. Zemindeki yıldızlar içerisinde Yemeksepeti’ne yıllar bazında en çok sipariş veren kişilerin isimleri bulunuyor. Nevzat Aydın, “Yemeksepeti Park’ı tasarlarken kurulduğumuz günden beri bizleri yalnız bırakmayan müşterilerimize de ofisimizde yer vermek istedik” diye belirtiyor.

“Split Flap” İle Nostaljik Bir Dokunuş

Yemeksepeti Park’ın girişindeki bir diğer detay ise “split flap”. Hızla değişen sesi ve görselliğiyle dikkat çeken split flap, uzun yıllar dijital dünyanın içinde saniyelerle işleyen bir sistemle hizmet veren Yemeksepeti’nin dakikliğini ifade ediyor. Yemeksepeti, havalimanlarında uçakların kalkış, iniş ve peron bilgisinin belirtildiği split flap’i farklı bir amaç için kullanıyor. Burada gün boyunca şirketin gurur tablosunu yansıtan sipariş rekorlarının yanı sıra çalışanların doğum günleri gibi ilginç bilgiler de paylaşılıyor. Yüksek teknolojiye sahip bir şirket olarak Yemeksepeti, dijital bir ekran yerine analog ve biraz da nostaljik olan split flap’i tercih ederek gelişen teknolojiye küçük bir mizah katmayı amaçlıyor.