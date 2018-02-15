Sürek: Rekoltede Rekor Beklentiye Rağmen Fiyatlar İstikrarlı

Tariş Zeytinyağı ve Zeytinyağı Birliği Başkanı olarak görev yapan Hilmi Sürek, basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklamada, bu sene zeytinyağındaki rekor rekolte beklentilerine rağmen fiyatların istikrarlı bir seyir izlediğini, bu durumunda üreticileri memnun ettiğini dile getirdi.

Zeytinyağı Rekoltesi Yüzde 14 Artış Gösterdi

Dünya genelinde zeytinyağı rekoltesinin geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 14 seviyesinde bir artış yaşayarak 2 milyon 894 bin ton seviyesinde beklendiğini vurgulayan Sürek, zeytinyağı üretimi konusunda dünyada lider konumda bulunan İspanya'nin üretimin yüzde 30'luk dilimini karşıladığını ifade etti.

Bu sene içerisinde İspanya'nın rekoltesinde de azalma gözlemlendiğine vurgu yapan Sürek, geçtiğimiz sen 1 milyon 286 bin ton seviyesinde bulunan üretimin bu sene 1 milyon 100 bin ton olmasının öngörüldüğünü işaret etti. Türkiye'de bazı bölgelerde hasadın bittiğini söyleyen Sürek, güneydeki illerde ise hasadın sürdüğünü belirtti.

Ülke genelinde bu sene rekor bir üretim seviyesine ulaşılacağını ve ilk olarak gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda 280 bin ton üretim beklentisi içinde olduklarını kaydeden Sürek, zeytin yetiştirilen bölgelerde yağışların az olmasından dolayı rekoltenin bir miktar azalsa dahi 250 bin ton seviyesinde üretimle sezonun kapatılabileceğini dile getirdi.

En Fazla İhracat Amerika Birleşik Devletleri'ne

İç piyasalardaki tüketimleri artırabilmek adına Tariş olarak faaliyetlerine devam ettiklerini bildiren Sürek, ülke genelinde her evde zeytinyağı tüketilmesinin amaçları içerisinde bulunduğunu aktardı. Bu sezon bin ton civarında bir ihracatın gerçekleştiğini ifade eden Sürek, söz konusu ihracatın büyük bölümünün ise Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldığını, sezon sonlarına doğru ihracat rakamlarında daha da artış yaşayanacağını sözlerine ekledi.